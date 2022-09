Chân dung những công dân toàn cầu 2K

Trong thời đại số ngày nay, giới trẻ hoàn toàn có thể rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu từ những bước đi giản đơn . Cùng xem các bạn Gen Z đã bắt đầu hành trình “ I am New ” với nền giáo dục New Zealand như thế nào nhé!

Đào tạo công dân toàn cầu là một trong 3 mục tiêu chính trong Chiến lược Giáo dục Quốc tế Giai đoạn 2018-2030 của nền giáo dục New Zealand. Chính vì thế, giáo dục Kiwi luôn mang đến nhiều sáng kiến để giúp đỡ học sinh trong nước lẫn quốc tế cơ hội bước ra thế giới. Sau 3 năm tổ chức thành công chương trình Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu New Zealand (NZGCC), đã có hơn 100 bạn trẻ Việt đã bỏ túi được nhiều kỹ năng bổ ích để có một profile “chuẩn" công dân toàn cầu. “Hạ cánh" tại nền giáo dục đi đầu trong đào tạo công dân toàn cầu Thuộc top đầu thế giới về đào tạo kỹ năng tương lai, profile nền giáo dục New Zealand đã trở nên đầy uy tín trong mắt những bạn trẻ theo đuổi mục tiêu trở thành công dân toàn cầu. Chính thức “quẹt phải” với NZGCC, Chế Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 11D2 trường THPT Lê Quý Đôn vô cùng hào hứng khi chương trình có hẳn một diễn đàn để học viên tự do trao đổi quan điểm với nhau. “Những cuộc trò chuyện của về bài học thú vị đến mức khi hết giờ thì chúng em vẫn còn luyến tiếc", cô bạn bày tỏ. Đặc biệt hơn, khóa học đã “giải ngố” cho các bạn rằng một công dân toàn cầu “thứ thiệt" là người có tư duy mở, khả năng đón nhận sự thay đổi, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi và sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống. Học ăn, học nói, học gói, học kỹ năng mềm Không hướng đến mang đến bảng điểm chuẩn “con nhà người ta", khóa học NZGCC giúp học viên trang bị những kỹ năng mềm quan trọng trong thời đại mới. Các học sinh Việt Nam đã cùng bạn bè quốc tế trải qua 18 bài tự học xoay quanh 4 chủ đề đầy thú vị: Nhận thức bản thân (Self-Awareness), Nhận thức về người khác (Awareness about others), hoàn thiện trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) để kết nối toàn cầu (Bridges to others). Lê Hoàng Phúc, học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã áp dụng từng kỹ năng vào giao tiếp hằng ngày, giúp bạn lắng nghe một cách chủ động và dễ dàng thấu hiểu đối phương hơn. Riêng với Phương Anh, khóa học đã giúp bạn nhận ra mỗi cá nhân, mỗi nền văn hoá đều có một phong cách giao tiếp cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề riêng biệt. “Nhận thức rõ về người khác và có sự thấu cảm giúp mình điều chỉnh giao tiếp phù hợp và tránh những hiểu lầm không đáng có. Mình cũng tránh vội vã đánh giá việc gì đó trước khi thật sự tìm hiểu về nó.” - Phương Anh chia sẻ về “chiến lợi phẩm” sau chương trình. Bên cạnh kỹ năng mềm, khóa học là cơ hội tuyệt vời để team Việt Nam được thực hành tiếng Anh thường xuyên. Khả năng ngoại ngữ xịn sò của các thành viên khác đã trở thành động lực để team Việt Nam nỗ lực “lên trình". Trần Khả Quân, học sinh lớp 11A8 trường THPT Marie Curie cho biết: “Nhìn thấy các bạn nhiệt tình và giỏi giang giúp mình càng có động lực để không thua kém bạn bè. Nhờ chương trình, mình đã tăng đáng kể lượng từ vựng và có thể thuyết trình suôn sẻ bằng tiếng Anh.” Đi một ngày đàng kết một sàng 500 anh em Mỗi Gen Z tham gia chương trình dù lớn lên từ cái nôi văn hóa nào cũng đã như những chiếc cây riêng lẻ nay tìm được những “cạ cứng” có cùng tâm huyết và chia sẻ với nhau về sự đa dạng văn hóa và vấn đề toàn cầu. Cùng nhóm với học sinh Kiwi và Indonesia đã giúp Khả Quân bỏ túi được những điểm đặc sắc của văn hóa nước bạn. “Bấy lâu nay mình chỉ gọi điện thoại với những bạn nước ngoài để nói chuyện phiếm, nhưng qua khóa học, mình đã hiểu sâu hơn về các nền văn hóa”, bạn chia sẻ. Riêng Phương Anh thì bị điệu nhảy Haka truyền thống và của xứ sở Kiwi “hớp hồn”. Điều này đã truyền cảm hứng để Phương Anh khám phá thêm về văn hóa Kiwi: “Mình đã rất bất ngờ khi biết phim Moana của Disney bắt nguồn từ câu chuyện thần thoại của New Zealand. Mình cũng đã được nghe các bạn Indonesia chia sẻ về những khó khăn trong giao tiếp thường ngày và cảm thấy rằng nét văn hoá của các bạn thật sự rất gần với nét văn hoá của Việt Nam.” Với Hoàng Phúc cùng Phương Anh và nhiều bạn trẻ khác, khóa học tuy đã kết thúc nhưng các bạn vẫn giữ liên lạc qua email và mạng xã hội với các thành viên quốc tế ở team mình. Cơ hội đồng hành cùng nền giáo dục New Zealand nói chung và khoá NZGCC nói riêng đã trở thành bước đệm tuyệt vời để giới trẻ tự tin hơn trên hành trình trở thành công dân toàn cầu. Thế hệ trẻ Việt Nam đang từng bước chứng minh bản thân và sẽ còn những bước “gét gô” xịn xò hơn nữa trong tương lai. P.V