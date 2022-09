"Chàng Lúa" Tăng Phúc kết hợp Yuno Bigboi, khẳng định thay đổi cách hát trong ca khúc mới

HHT - Sau khi dừng chân tại "Ca Sĩ Mặt Nạ", Tăng Phúc nhanh chóng trở lại đường đua V-Pop với ca khúc “Kỳ Vọng Sai Lầm” kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và rapper Yuno BigBoi.

Trước đó, Tăng Phúc nhận về nhiều bình luận tiêu cực khi tham gia chương trình The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ. Giọng hát của Tăng Phúc bị đánh giá là "đuối nhất" chương trình, nhiều khán giả còn cho rằng đáng lẽ nhân vật "chàng Lúa" phải cởi bỏ mặt nạ sớm hơn. So tài với những giọng ca nổi bật, được khán giả yêu thích như Lương Bích Hữu, Trung Quân, Hà Nhi... tại The Masked Singer Vietnam có thể nói là áp lực với nam ca sĩ. Tuy nhiên, Tăng Phúc vẫn nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Âm nhạc như một món ăn tinh thần, có người sẽ vì thích mà yêu mến ca sĩ, hoặc ngược lại. Phúc tham gia The Masked Singer với tinh thần vui, trải nghiệm và để thử thách rằng khán giả liệu có nhận ra mình sau lớp mặt nạ khi chỉ nghe giọng hát, có nhận ra Tăng Phúc hay không?

Bản thân mình đã có được câu trả lời mong muốn và được truyền cảm hứng rất nhiều khi nghe chia sẻ từ chị Tóc Tiên, anh Trấn Thành… Là một nghệ sĩ có cả hành trình dài phía trước, Phúc chấp nhận bị chê để trưởng thành, thay đổi và cũng cần khán giả công tâm đánh giá”.

Trở lại cùng ca khúc Kỳ Vọng Sai Lầm, Tăng Phúc cho thấy sự chuyển mình trong âm nhạc. Giọng ca Đừng Chờ Anh Nữa chia sẻ sản phẩm lần này là sự thay đổi trong hình ảnh và cá tính âm nhạc của anh. Tăng Phúc khẳng định anh không buồn nếu trước đây khán giả nhận xét mình “một màu”.

"Bởi mình tâm niệm hãy làm tốt nhất những thế mạnh của bản thân còn hơn là cứ “bơi” đi thử nghiệm rồi loay hoay không biết đang ở đâu. Phúc sẽ còn thay đổi nhiều trong âm nhạc, bằng chứng là cách xử lý ca khúc “Kỳ Vọng Sai Lầm” cũng đã khác rất nhiều so với cách mình hát trước đây. Hy vọng khán giả sẽ có góc nhìn công tâm đánh giá dự án này của Phúc" - Tăng Phúc cho hay.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ nói thêm về ca khúc: “Đây là một trong những bài hát mà Vũ ưng ý và thích nhất trong các sáng tác gần đây. Việc kết hợp với Tăng Phúc là một cú bắt tay ngoài dự tính nhưng cũng là lựa chọn phù hợp khi chất giọng của 2 anh em rất hợp để kết hợp cùng nhau".

Kỳ Vọng Sai Lầm còn có phần rap của rapper Yuno Bigboi. Ngay từ khi bắt đầu dự án, Tăng Phúc và Nguyễn Đình Vũ đều mong muốn Yuno Bigboi sẽ góp mặt bởi chất flow và ca từ nhiều tầng nghĩa của chàng rapper này. Bản phối mang chất liệu R&B cũng do nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ thực hiện.