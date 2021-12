Chàng trai Huế tuyên bố "không sinh được con trai thì ly hôn" cho rằng có sự hiểu lầm

HHT - Khán giả không ngừng phê bình diễn xuất gây thất vọng của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" - bộ phim đánh dấu sự trở lại sau hai năm nữ diễn viên vắng bóng màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng chỉ ra đây không phải lần đầu Song Hye Kyo bị chê diễn xuất một màu, thiếu cảm xúc.