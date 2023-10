Chanyeol EXO đã hạ cánh tại TP.HCM, fan Việt được khen vì điểm này

HHT - Taeil đang bị chấn thương và chưa hoàn toàn bình phục do tai nạn xe máy hồi tháng 8. Hiện tại, các fan đang lo lắng 2 điều: Một là chấn thương của Taeil hiện ra sao, và hai là anh có thể góp mặt trong concert "NEO CITY -THE UNITY" sắp tới của NCT 127 hay không?

HHT - Rating trồi sụt mãi không thể bứt phá dù được kỳ vọng sẽ là "siêu phẩm" sau "Penthouse", "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) còn đang đối mặt với làn sóng tẩy chay và chỉ trích lớn từ khán giả Hàn Quốc.