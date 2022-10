Charlie Puth bất ngờ xuất hiện ở Chung kết Olympia 2022: "Superman Cần Thơ" hóa thầy giáo tiếng Anh!

HHT - Trong những giây phút căng thẳng của chặng thi Về Đích, sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt - ca sĩ Charlie Puth đã khiến các thí sinh và khán giả của Chung kết năm "Đường Lên Đỉnh Olympia 2022" ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với vai trò "thầy giáo tiếng Anh" này của Charlie, gọi vui sự xuất hiện của anh là "Superman Cần Thơ tại Olympia".

Trong phần thi Về Đích của trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2022, thí sinh Vũ Nguyên Sơn đã được ban tổ chức đưa ra câu hỏi liên quan đến môn tiếng Anh. Trước khi bắt đầu câu hỏi, Nguyên Sơn cùng các thí sinh của cuộc thi được nghe một đoạn nhạc với lời gợi ý đây là sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ sẽ đặt câu hỏi lần này.

Câu hỏi mà Charlie Puth đặt ra có nội dung liên quan trực tiếp đến ca khúc See You Again. Anh đã hỏi: "Tình bạn là một điều tuyệt vời, nó có thể gắn kết và đưa con người đến gần nhau hơn, giúp ta vượt qua mọi thử thách. Trong đoạn nhạc vừa rồi, lời bài hát đã xuất hiện một từ đồng nghĩa với từ "Friendship" (tình bạn). Vậy theo bạn, đó là từ gì?"

Nhiều khán giả đã vô cùng phấn khích trước sự xuất hiện của "Superman Cần Thơ" (biệt danh các fan Việt gọi Charlie Puth) với vai trò "không thể ngờ được" tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Nhiều bình luận khen ngợi sự đầu tư của chương trình khi biết cách khuấy động không khí đang căng thẳng của cuộc thi bằng một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.