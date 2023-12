Charlie Puth chia sẻ lên kế hoạch đám cưới còn căng thẳng hơn đi lưu diễn

HHT - Sau khi đính hôn với bạn gái Brook Sansone, Charlie Puth đang trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới của cặp đôi. Anh chàng đã có một vài chia sẻ về những chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

Ngày 15/12, Charlie Puth đã có những lời chia sẻ về quá trình sẵn sàng cho lễ cưới của mình với phóng viên của tờ People tại sự kiện TikTok In The Mix. “Tôi muốn giữ một vài thứ trong không gian riêng tư của gia đình bởi vì mọi thứ có thể dễ dàng lan truyền ra ngoài. Việc chuẩn bị cho đám cưới cũng rất giống với việc chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn, tuy nhiên nó cũng căng thẳng hơn”, giọng ca See You Again chia sẻ.

Giọng ca 32 tuổi đã cầu hôn bạn gái mình - Brooke Sansone vào tháng 9 năm nay. Charlie Puth đã ngỏ lời tại một tiệm bánh pizza nổi tiếng tại trung tâm của thành phố New York nhộn nhịp. Nam ca sĩ đã đăng tải một bài viết lên Instagram cá nhân để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này. “Anh là người hạnh phúc nhất, là phiên bản tốt nhất của chính mình và tất cả là nhờ có em, Brookie. Anh sẽ yêu em mãi mãi về sau”, Charlie chia sẻ trên Instagram.

Charlie Puth và Brooke Sansone hẹn hò từ năm 2022 và công khai mối quan hệ của họ vào sinh nhật thứ 31 của Charlie Puth. Cả hai xuất hiện cùng nhau trước công chúng lần đầu tiên trên thảm đỏ của Pre-Grammy Gala 2023. Nam ca sĩ chia sẻ rằng cả hai đã cùng nhau lớn lên tại New Jersey và đã có một tuổi thơ đặc biệt với nhau. Giọng ca Attention cho biết gia đình của anh và Brooke đều quen biết nhau từ rất lâu về trước, vì vậy anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cha mẹ khi cầu hôn Brooke.

Charlie Puth là một ca sĩ và nhạc sĩ với khả năng cảm âm tuyệt đối. Anh chàng sở hữu nhiều ca khúc đình đám như We Don't Talk Anymore hay Dangerously. Sau nhiều cuộc tình dang dở, Charlie Puth nay đã có một cái kết có hậu cho chính mình.