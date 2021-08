Chất giọng có "1-0-2" của Rosé BLACKPINK: 5 lần khiến fan rung động, John Mayer sửng sốt

HHT - Nổi bật với màu giọng “có một không hai”, Rosé luôn biết cách khiến trái tim fan "rung động" nhờ giọng hát lôi cuốn của mình. Những ca khúc được cô nàng thể hiện luôn mang đến một sức hút đặc biệt, khiến người nghe khó lòng có thể cưỡng lại.

Được biết đến với vai trò giọng ca chính của nhóm nữ BLACKPINK, Rosé khiến người hâm mộ mê mẩn trước giọng hát ngọt ngào, độc lạ của mình. Các bài hát được nữ idol thể hiện luôn để lại ấn tượng trong lòng người nghe bởi chất giọng độc đáo, cách thể hiện đầy tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc chạm đến trái tim của người nghe.

“Giọng ca bí ẩn” trong Without You

Từ những ngày còn là thực tập sinh, Rosé đã có cơ hội được hợp tác cùng với trưởng nhóm của BIGBANG G-Dragon trong ca khúc Without You. Không ít khán giả khi ấy đều cảm thấy tò mò trước giọng ca bí ẩn đầy nội lực.

Chính G-Dragon cũng chia sẻ rằng điểm nhấn của ca khúc không phải ở phần hát của anh mà nằm ở phần thể hiện của nữ ca sỹ giấu mặt. Sau khi nghe giọng hát của Rosé, trong đầu trưởng nhóm BIGBANG ngay lập tức đã bật lên suy nghĩ rằng ca khúc này cần phải có chất giọng của cô nàng. Vậy là cuối cùng, Without You đã được ra đời với sự góp giọng của Rosé.

Circus Girl - Giọng ca giấu mặt của If It Is You

Sự xuất hiện của Rosé với biệt danh “Circus Girl” trong chương trình King of Masked Singer đã từng một thời gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Trong chương trình, Rosé đã lựa chọn ca khúc ballad If It Is You để phô diễn giọng hát của mình.

Điều khiến cho khán giả cảm động hơn cả đó chính là lý do cô nàng lựa chọn bài hát là để dành tặng cho người mẹ đang ở Úc. Bằng giọng hát đầy ngọt ngào và sâu lắng, Rosé đã chiếm trọn tình cảm của khán giả xem truyền hình. Bằng chứng là sau khi chương trình kết thúc, cái tên Rosé đã ngay lập tức leo thẳng lên vị trí số 1 xu hướng và từ khóa King of Masked Singer Circus Girl leo lên vị trí thứ 9 của thanh công cụ tìm kiếm Naver.

On The Ground - Sự đột phá đầy mới mẻ

Sau gần 5 năm ra mắt, vào đầu tháng 3 năm nay, Rosé đã chính thức cho ra mắt album solo đầu tay của mình mang tên -R-. Để thể hiện các bài hát một cách hoàn hảo nhất, Rosé đã lựa chọn sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính cho toàn bộ album - một bước sự đột phá trong phong cách âm nhạc của cô nàng.

Bài hát chủ đề On The Ground mang những thông điệp về mục đích sống và giá trị cốt lõi của nữ idol. Ca khúc được đánh giá là một sự bứt phá mới lạ, khai thác những khía cạnh chưa từng được nhìn thấy trước đó ở Rosé.

Gone - Bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng

Trái ngược với On The Ground chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, Gone mang trong mình chất liệu Soft Rock, là bản tình ca du dương nhẹ nhàng về một trái tim yêu tan vỡ.

Rosé đã biểu diễn Gone lần đầu tiên tại buổi hòa nhạc trực tuyến của BLACKPINK mang tên The Show. Ngay từ lần đầu ra mắt khán giả, Gone đã nhận về nhiều phản hồi tích cực bởi giai điệu dễ nghe và chất giọng ngọt ngào tràn đầy cảm xúc của Rosé. Phiên bản acoustic của bài hát được Rosé thể hiện trong chương trình Sea of Hope cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người hâm mộ cho rằng phiên bản này thậm chí còn hay hơn cả bản gốc và chất giọng của cô nàng vô cùng hợp phong cách acoustic.

Giọng hát “hớp hồn” John Mayer

Tham gia Sea of Hope với tư cách khách mời, Rosé đã cover bản hit Slow Dancing In A Burning Room của nam nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ John Mayer. Màn cover. Nhiều khán giả tiết lộ họ đã nghe đi nghe lại bản cover của Rosé rất nhiều lần. Bởi chất giọng nhẹ nhàng của cô trong bài hát mang lại cảm giác vô cùng thư thái, tựa như có thể chữa lành cho tâm hồn.

Thậm chí bản cover còn thu hút được sự chú ý của John Mayer. Nam ca sỹ đã chia sẻ lại phần biểu diễn của Rosé trên trang Twitter cá nhân của mình với dòng trạng thái “This is gorgeous” (Thật là tuyệt vời) và gửi tặng Rosé một cây đàn guitar màu hồng.

Giọng hát độc lạ của Rosé đôi khi có thể kén người nghe nhưng một khi đã say mê giọng hát của cô nàng thì khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ "đóa hồng nước Úc" của BLACKPINK.