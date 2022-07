Châu Kiệt Luân tái xuất với "Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất", gây bão làng nhạc Hoa ngữ sau 6 năm

HHT - "Thiên vương" Châu Kiệt Luân đã chính thức trở lại làng nhạc sau 6 năm vắng bóng với album mang tên "Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất" (Greatest Works of Art). MV của ca khúc mới trùng tên album đã được nam ca sĩ phát hành trước vào đầu tháng 7, "gây bão" mạng xã hội.

Album Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất được Châu Kiệt Luân tung ra vào ngày 15/7. Album mới gồm 12 ca khúc, trong đó có 1 đoạn nhạc giới thiệu, 6 ca khúc mới và 5 bài hát kinh điển nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ như Waiting For You, If You Don’t Love Me, Mojito...

Tái xuất sau thời gian dài, Châu Kiệt Luân đầu tư "khủng" về mọi mặt. "Thiên vương" là nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên hợp tác với nền tảng Spotify để phát hành Enhanced Album. Tại đây, người hâm mộ sẽ được nghe những câu chuyện phía sau các ca khúc, nguồn cảm hứng, ý tưởng tạo nên album.

Trước đó, vào ngày 6/7, Châu Kiệt Luân đã phát hành MV của ca khúc Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất khiến mạng xã hội Trung náo loạn. Ngay sau khi ra mắt, bài hát này lập tức leo thẳng lên hạng 1 của bảng Hot Search Weibo với hơn 15 triệu lượt đọc. Các từ khóa, tag liên quan đến ca khúc và Châu Kiệt Luân cũng lần lượt xếp hàng ở những vị trí đầu bảng.

Được ví như một trong những tượng đài, "huyền thoại" của làng nhạc Hoa, sự trở lại của Châu Kiệt Luân được cư dân mạng Trung ví như "làm sống dậy làng nhạc". Một số Cnet bày tỏ (bình luận tổng hợp từ trang Sạp Báo Hoa Ngữ):

"Khi một tác phẩm vĩ đại được tạo ra, nghệ sĩ không biết mình đã tạo cả một thời đại nghệ thuật. Chờ đợi 6 năm, cuối cùng cũng đã tới".

"Người đàn ông ấy đã trở lại sau 6 năm, tiếp tục dẫn đường cho giới âm nhạc, vẫn là Thiên vương, Châu Kiệt Luân".

"Thực sự thích phong cách này, Thiên vương vẫn mãi là Thiên vương".