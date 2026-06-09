Chạy bộ lên ngôi: Giới trẻ vừa thử thách giới hạn, vừa nâng cao sức khỏe

HHTO - Chạy bộ đang dần trở thành bộ môn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Bên cạnh lợi ích nâng cao sức khỏe thể chất, chạy bộ còn là cách để Gen Z rèn luyện sự bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân.

Phong trào chạy bộ hiện nay ở Việt Nam đang dần nở rộ hơn bao giờ hết. Từ những buổi chạy nhẹ nhàng giữa không gian phố thị đến những giải chạy chuyên nghiệp đầy thử thách, các hoạt động đều thu hút đông đảo runner trẻ tham gia.

Những giải chạy uy tín như Tiền Phong Marathon mỗi lần tổ chức đều thu hút hàng nghìn bạn trẻ đăng ký tham gia. Ảnh: TPO

Ngũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2005, TP.HCM) chia sẻ về hành trình theo đuổi việc chạy bộ của mình: “Sau khoảng thời gian học tập căng thẳng và không thể duy trì lịch tập cố định cho một môn thể thao nào, mình đã tìm thấy niềm yêu thích với chạy bộ. Từ những bước chạy đầu tiên, mình dần xem đây là cách để cân bằng cuộc sống, rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực".

Ảnh: NVCC.

Điều khiến cho bộ môn này ngày càng phát triển không nằm ở trào lưu ngắn hạn mà ở tính thân thiện và dễ tiếp cận. Không cần đầu tư quá nhiều vào dụng cụ chuyên nghiệp hay phải chinh phục những địa hình phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu chạy bộ dựa trên thể trạng của bản thân, ngay tại những cung đường quen thuộc trong không gian sống hằng ngày.

Khác với nhiều bộ môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp đồng đội, chạy bộ mang tính linh hoạt và chủ động hơn. Người trẻ có thể tự tập luyện theo nhịp độ và mục tiêu riêng của bản thân, đồng thời vẫn dễ dàng kết nối, giao lưu với những người có chung niềm đam mê thông qua các giải chạy ở trường đại học hay địa phương.

Theo mình, điều khiến chạy bộ trở nên đặc biệt chính là sự linh hoạt về cả thời gian lẫn địa điểm. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu chạy ở bất cứ đâu và vào thời gian phù hợp với lịch trình của mình. Ngũ Thị Khánh Huyền (TP.HCM)

Ảnh: Giải đi bộ - chạy bộ "TỰ HÀO THÀNH PHỐ TÔI YÊU".

Chạy bộ cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Bộ môn này vừa giúp duy trì cân nặng, vóc dáng, vừa nâng cao sức khỏe tim mạch và tăng cường thể lực. Bên cạnh đó, chạy bộ cũng là hành trình giúp runner rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và thử thách bản thân qua những mục tiêu đặt ra.

Strava Run - nơi “lưu giữ” chiến tích của mỗi hành trình chạy

Thông thường, để buổi chạy bộ hiệu quả, người trẻ thường sử dụng các ứng dụng công nghệ để đo lường và phân tích dựa trên các chỉ số như quãng đường, thời gian, tốc độ, v.v. Trong số đó, Strava Run là một trong những ứng dụng được cộng đồng runner ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng theo dõi chỉ số, Strava còn hấp dẫn bởi tính năng chia sẻ thử thách cùng bạn bè. Từ đó, người dùng có thể được kết nối với những cá nhân có cùng đam mê, vừa truyền cảm hứng chinh phục những mục tiêu tập luyện cùng nhau.

Những thành tích được lưu lại trên Strava Run thậm chí còn được nhiều bạn trẻ đăng tải trên mạng xã hội để duy trì động lực. Ảnh: NVCC.

“Trong hành trình gắn bó với chạy bộ, cũng có những giai đoạn mình quá bận rộn với việc học tập và công việc nên không thể duy trì thói quen chạy thường xuyên. Những lúc như vậy, mình thường đăng ký tham gia các giải chạy tích lũy như một cách tạo động lực cho bản thân quay lại với đường chạy. Việc đặt ra mục tiêu hoàn thành cự ly hoặc tích lũy số kilomet không chỉ giúp mình duy trì sự kỷ luật mà còn từng bước xây dựng lại thói quen chạy bộ sau những khoảng thời gian gián đoạn.” Khánh Huyền chia sẻ bí kíp để duy trì sự đều đặn của việc chạy bộ.