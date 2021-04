Chế độ lái tự động của ô tô Tesla "thua" khi gặp tắc đường ở Việt Nam, bảo tài xế tự lái?

HHT - Con tàu Ever Given đã được kéo ra chỗ khác để kênh đào Suez thông thoáng trở lại. Nhưng trong một diễn biến thật khó tin, hiện tàu Ever Given lại đang “mắc kẹt” tiếp, một phần nguyên nhân là vì thuyền trưởng có hành động rất oái oăm.