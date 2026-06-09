Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Chị em Bella - Gigi Hadid và Kendall Jenner gợi ý loạt trang phục mặc xuyên Hè

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu chưa biết mặc gì để có một mùa Hè đầy cảm hứng thời trang, đây là vài công thức phối đồ cực dễ áp dụng từ Kendall Jenner, Bella và Gigi Hadid.

Cropped tee + quần jeans suông + loafers nhún

img-0749.jpg

Công thức “baby tee + jeans” chắc chắn chưa bao giờ lỗi thời. Kendall Jenner chỉ cần thêm đôi loafers nhún và một chiếc mũ lưỡi trai là trang phục nhìn cool hơn hẳn. Kiểu đồ này cực hợp cho những ngày không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông có gu.

img-0739.jpg
Công thức “baby tee + jeans” chưa bao giờ lỗi thời!

Váy mini + dép xỏ ngón + trang sức nâng cao năng lượng

Mùa Hè là mùa của những chiếc váy ngắn nhẹ tênh. Không nhất thiết phải mặc váy trắng, nhưng hãy làm cho mọi thứ vui nhộn hơn với phụ kiện như cách Gigi Hadid làm: Dép xỏ ngón đi cùng lắc chân nhỏ xíu thôi mà trang phục đã có vibe nghỉ dưỡng rất rõ.

img-0740.jpg
Mùa Hè - thời của những chiếc váy ngắn và dép xỏ ngón.
img-0752.jpg

Áo thun in họa tiết + quần soóc cắt tua + bốt cao bồi

Bella Hadid tiếp tục chứng minh xu hướng Western vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ cần một đôi bốt cao bồi nổi bật, phối cùng áo tank top in hình và quần soóc denim là đã có ngay giao diện đúng chất đại nhạc hội mùa Hè.

img-0750.jpg

Sweatshirt oversized + tank top + quần knit

Không phải cuối tuần dài nào cũng cần lên đồ cầu kỳ. Jennifer Lopez chọn combo sweatshirt rộng, tank top đơn giản và quần knit đồng màu - vừa thoải mái vừa nhìn rất “quiet luxury”.

img-0753.jpg
Trang phục này là dành cho những ngày thư giãn.
img-0742.jpg
Mai Lâm
#Phong cách mùa Hè từ sao Hollywood #Công thức phối đồ dễ áp dụng #Xu hướng thời trang mùa Hè #Trang phục thoải mái #phong cách #Phụ kiện nâng cao vẻ ngoài

Xem thêm

Cùng chuyên mục