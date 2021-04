Chỉ làm một việc bình thường, nhưng Công nương Kate Middleton bất ngờ bị yêu cầu điều tra

HHT - Có lẽ những con tàu đang chứng minh rằng cái gì mà tàu Ever Given làm được thì tàu khác cũng làm được chăng? Trong một sự việc vô cùng khó tin, sau khi kênh đào Suez vừa được giải phóng thì ở một nơi khác, một con tàu khác lại mắc cạn với tình huống giống y hệt tàu Ever Given.