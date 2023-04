Chi Pu có khả năng đi đường dài tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 4 hay không?

HHT - Tin đồn mới nhất về diễn biến của "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 4 đã hé lộ Chi Pu vừa cùng Ella, Ngô Thiến, Trương Gia Nghê chiến thắng và có khả năng tiến vào vòng trong.

Trên Weibo, những khán giả đi xem buổi ghi hình đầu tiên của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng kể lại các thí sinh được chia thành 3 nhóm 2 người, 3 nhóm 4 người và 3 nhóm 5 người thi đấu với nhau. Chi Pu trong nhóm 4 người, gồm cô, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến và Ella, biểu diễn See Tình (Hoàng Thùy Linh) và giành chiến thắng.

Trước đó, có blogger Trung tung tin Chi Pu có tên trong nhóm 7 người cùng Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến, Cung Lâm Na, Triệu Lệ Na và ca sĩ người Nhật MARiA trong vòng công diễn đầu tiên. Cả đội sẽ cùng biểu diễn ca khúc MOONLIGHT SUNRISE - một ca khúc tiếng Anh, là pre-release track thuộc album Ready to Be của TWICE.

Thông tin chính xác ra sao khán giả sẽ phải chờ đến khi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng chính thức công chiếu. Hiện phía Chi Pu vẫn chưa lên tiếng xác nhận về sự góp mặt của cô tại chương trình sống còn đình đám xứ tỷ dân. Tuy nhiên, ngày 12/4, giọng ca Anh Ơi Ở Lại bất ngờ chia sẻ loạt ảnh được cho là chụp tại Trung Quốc khiến nhiều người tin rằng cô đang ngầm xác định việc tham gia show âm nhạc này.

Nhiều khán giả Việt phản đối và thể hiện sự lo ngại kỹ năng ca hát của Chi Pu sẽ làm xấu mặt hình ảnh ca sĩ Việt Nam trong mắt khán giả quốc tế. Vnet cho rằng Chi Pu sẽ sớm bị loại bởi sự xuất hiện của nhóm giọng ca đáng gờm trong show. Tuy nhiên, việc Chi Pu có thể tiến sâu trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng không phải bất khả thi. Bởi đây vốn là show đọ nhân khí, tức là thí sinh có được vị trí cao hay không phụ thuộc vào lượng bình chọn của khán giả và fan cứng. Fandom "support" tốt ắt sẽ có khả năng giúp thần tượng chiến thắng, ra mắt. Những thí sinh không cần sở hữu kỹ năng thanh nhạc hay vũ đạo xuất chúng vẫn có thể giành được thứ hạng cao nếu có fandom mạnh.

Ngoại trừ khả năng hát live còn yếu, Chi Pu có khả năng biểu diễn ổn, biết làm chủ sân khấu lại sở hữu nhan sắc hút mắt. Vì vậy, Chi Pu chỉ cần làm tốt phần của mình khi biểu diễn nhóm, chọn bài hát, line hát phù hợp, cộng thêm thiện cảm mà Cnet có sẵn nhờ vào visual xinh đẹp của cô trước đó, thì việc Chi Pu tích thêm fan, tiến xa hơn là hoàn toàn có thể.

Một số cư dân mạng Việt cho rằng không nên chỉ trích hay mỉa mai Chi Pu khi cô tham gia chương trình âm nhạc này. Bởi Chi Pu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn để cạnh tranh trong một show ra mắt girl group như Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, kỹ năng của các thành viên cùng nhóm sẽ được bù trừ cho nhau.