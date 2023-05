Chi Pu được Hoàng hậu của "Chân Hoàn truyện" dạy tiếng Trung, cớ sao netizen lại cười nắc nẻ?

HHT - Ed Sheeran đang trải qua quãng thời gian mệt mỏi khi phải hầu tòa vụ kiện đạo nhạc giữa bản hit "Thinking Out Loud" và ca khúc "Let's Get It On" của Marvin Gaye. Sự việc khiến anh thậm chí không thể có mặt tại đám tang của bà.

HHT - MV ca khúc mở đường "Welcome to MY World" vừa được aespa phát hành, khởi động màn tái xuất cùng mini album "My World". Sự góp giọng của naevis trong MV mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với các sản phẩm trước đó của nhóm nữ nhà SM.