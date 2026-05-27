Chi Pu kết hợp với Amber Liu trong ca khúc đầu tiên của album đầu tay

Sau nhiều ngày “nhá hàng” về album đầu tay, Chi Pu tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức công bố ca khúc đầu tiên trong dự án mang tên Tin Được Không. Đặc biệt, sản phẩm lần này có sự góp giọng của Amber Liu - cựu thành viên nhóm nhạc Kpop đình đám f(x). Thông tin nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam và quốc tế.
Sự xuất hiện của Amber Liu được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược âm nhạc mới của Chi Pu. Amber vốn nổi bật với chất giọng cá tính cùng phong cách trình diễn đậm màu sắc hip-hop, trong khi Chi Pu theo đuổi dòng nhạc Dance Pop hiện đại. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ vì thế được kỳ vọng sẽ mang đến một ca khúc bắt tai, giàu năng lượng và hợp với thị hiếu của thị trường nhạc châu Á hiện nay.
Mối quan hệ của Chi Pu và Amber Liu bắt đầu khi cả hai cùng tham gia chương trình Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Trong chương trình, Amber nhiều lần hỗ trợ Chi Pu giao tiếp với các nghệ sĩ quốc tế, đồng thời thường xuyên có những hành động chăm sóc đầy tinh tế dành cho nữ ca sĩ Việt Nam. Chính những tương tác tự nhiên này khiến cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được cộng đồng mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình suốt thời gian chương trình phát sóng.
Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình, Chi Pu dần cho thấy định hướng mở rộng hoạt động tại thị trường châu Á thông qua nhiều dự án và sự kiện tại Trung Quốc. Vì vậy, việc bắt tay cùng Amber Liu được xem là bước đi hợp lý để nữ ca sĩ tiếp tục duy trì độ nhận diện với khán giả quốc tế, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể sau chương trình.
Với sức hút sẵn có từ hai nghệ sĩ cùng nền tảng người hâm mộ quốc tế đông đảo, Tin Được Không được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất trong thời gian tới.
Amber Liu là nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan hoạt động nổi bật trong vai trò ca sĩ, rapper và nhạc sĩ. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Kpop f(x) - một trong những girlgroup có ảnh hưởng lớn tại châu Á. Sau thành công cùng f(x), Amber bắt đầu hoạt động solo từ năm 2015 với mini album Beautiful và tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang màu sắc pop, hip-hop và EDM. Bên cạnh âm nhạc, cô còn được yêu mến nhờ tính cách hài hước, thân thiện và khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, Hàn và tiếng Trung, giúp Amber có sức ảnh hưởng rộng tại nhiều thị trường châu Á.