Chi Pu sắp debut solo chính thức tại thị trường Trung, ca khúc mới có gì đáng chờ đợi?

HHT - Với dòng caption "First Chinese Single" từ công ty quản lý tại Trung Quốc, cư dân mạng đang ngóng chờ MV "Finding You" và một màn ra mắt chính thức tại thị trường tỷ dân của Chi Pu.

Chi Pu vừa "đánh úp" người hâm mộ với video đếm ngược công bố dự án mới. "Đổ rầm" vì vẻ xinh đẹp, quyến rũ pha chút bí ẩn của Chi Pu, người hâm mộ còn thích thú với cách cô đưa ra một mã QR để giới thiệu sản phẩm âm nhạc.

Khi quét mã, fan sẽ nhận được poster và lịch trình phát hành chi tiết củaFinding You. Theo đó, ngày 23/5, MV sẽ được tung ra. Ryce Ent - công ty quản lý của Chi Pu tại Trung Quốc đã đăng tải video quảng bá cho Finding You kèm lời dẫn: "First Chinese Single" (Đĩa đơn tiếng Trung đầu tiên). Cư dân mạng hiểu rằng đây sẽ là sản phẩm đánh dấu màn ra mắt chính thức của Chi Pu tại thị trường tỷ dân.

Sau thành công của Đạp Gió 2023, Chi Pu từng bước gom về những tài nguyên nhất định ở thị trường Hoa ngữ. Từng có không ít bản hit tại Việt Nam được lòng khán giả Trung, nhiều cư dân mạng cũng hy vọng Chi Pu sẽ có một màn debut thành công, được lòng cả người nghe Việt và Trung.

Nhạc nền và hình ảnh đầu tiên về Finding You của Chi Pu gợi cảm giác cổ tích. Chi Pu ngồi trong căn phòng có các chi tiết liên quan tới biển cả như ngọc trai, cửa sổ hình vỏ sò... Điều này phải chăng ám chỉ cô hoá thân thành nàng tiên cá. Trong truyện cổ tích, tiên cá đánh đổi giọng hát lấy đôi chân để tìm hoàng tử - người cô yêu. Còn Chi Pu phải chăng cũng sẽ có một sự đánh đổi tương tự.

Mọi thứ sẽ dần rõ ràng hơn khi video teaser MV được hé lộ. Phần hình ảnh luôn được Chi Pu đầu tư lớn trong từng MV, cùng với những ý tưởng độc đáo mỗi lần trở lại, người hâm mộ đặt niềm tin Finding You sẽ là một sản phẩm mãn nhãn.