Chỉ sau 24 giờ mà Hà Nội tăng 14 độ C, chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày rất lớn

HHT - Nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ thay đổi mạnh vào đầu tuần tới (từ 4/3). Trong đó, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội tăng đáng kể, khiến trạng thái thời tiết đang từ rất rét chuyển sang ấm nóng. Không chỉ vậy, sự chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày ở Hà Nội cũng là rất lớn.

Sáng sớm Chủ Nhật, 3/3, toàn miền Bắc vẫn rét đậm. Lúc 6h sáng, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội là 12oC, các khu vực lân cận cao hơn hoặc thấp hơn 1oC. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… có nhiệt độ chỉ 9oC, Lào Cai 7oC, trời rất rét.

Nhưng đến chiều Chủ Nhật, trời có nắng khiến miền Bắc ấm áp hơn. Đông Bắc Bắc Bộ lên 16 - 18oC, Hà Nội lên khoảng 20oC hoặc hơn một chút. Tất nhiên, với mức nhiệt độ này, nhiều người vẫn thấy lạnh, nhưng như vậy đã là hết rét đậm.

Đáng chú ý là chỉ ngay ngày hôm sau, tức là thứ Hai, 4/3, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng mạnh. Ở cùng thời điểm giữa giờ chiều, tại Hà Nội, nhiệt độ là khoảng 20oC vào chiều Chủ Nhật nhưng chiều thứ Hai lại được dự báo tăng vọt lên 34oC, tức là tăng tới 14oC chỉ sau 24 giờ (xét nhiệt độ ở cùng một thời điểm của ngày). Cũng ở thời điểm tương tự, Cao Bằng, Lạng Sơn… có nhiệt độ là 27 - 28oC vào chiều thứ Hai, tức là tăng 10oC so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Không chỉ vậy, mức chênh lệch nhiệt độ trong cùng ngày thứ Hai cũng khá lớn. Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 6h sáng thứ Hai là khoảng 18oC mà chiều là 34oC, tức là chênh lệch 16oC giữa sáng sớm và chiều. Vì vậy, người dân nên chọn trang phục phù hợp, dễ thay đổi trong ngày, che kín đường hô hấp khi ra ngoài để không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi thời tiết.

Dự báo miền Bắc sẽ nóng ấm đỉnh điểm vào trưa và chiều thứ Ba, 5/3, có nơi nắng nóng, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và chiều ở Hà Nội cũng lên đến 15 - 16oC (sáng sớm 20oC, chiều 35 - 36oC), rồi đến nửa sau của tuần tới sẽ lại đón không khí lạnh.