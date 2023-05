Chi tiết chứng minh tầm ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của Jennie BLACKPINK tại Cannes

HHT - Khoảnh khắc Jennie (BLACKPINK) được đội nhiếp ảnh gia gọi vang tên yêu cầu đứng lại thảm đỏ trong sự kiện photocall của Cannes 2023 khẳng định sức hút của nữ idol tại Hollywood.

Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ, Jennie cùng dàn diễn viên của The Idol đã tham gia sự kiện photocall của Liên hoan phim Cannes 2023. Nữ thần tượng một lần nữa khiến fan xuyến xao với diện mạo thanh lịch, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Cô không diện trang phục của Chanel như trên thảm đỏ mà mặc mẫu váy trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của thương hiệu Shushu/Tong, phối cùng giày cao gót của Paris Texas có giá 770 USD (hơn 18 triệu đồng). Tóc Jennie được tết gọn gàng, nhấn nhá bởi kẹp nơ của Chanel có giá 725 USD (hơn 17 triệu đồng). Món đồ đắt đỏ nhất trên người Jennie thuộc về đôi khuyên tai Comète của Chanel có giá 52.600 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh cùng đoàn phim, Jennie đã lui vào phía sau cùng dàn diễn viên. Tuy nhiên, các nhiếp ảnh gia/ phóng viên tại đó đã đồng thanh hô lớn "Jennie! Jennie!", thể hiện mong muốn nữ idol trở lại khu chụp ảnh để có những shoot hình cá nhân.

Tại sự kiện photocall, Jennie (do đảm nhận vai phụ) được cho là vốn không được sắp xếp chụp ảnh riêng, mà chỉ đi cùng và chụp chung với toàn bộ dàn diễn viên. Khung hình riêng sẽ dành cho 2 diễn viên chính The Weeknd và Lily-Rose Depp. Việc được các nhiếp ảnh gia/ phóng viên yêu cầu trở lại bất ngờ dường như cũng khiến Jennie kinh ngạc. Trong video ghi lại, dựa vào khẩu hình miệng, fan nhận ra Jennie đã nói với nhân viên điều phối: "I'm sorry" (Tôi xin lỗi) khi cô được gọi quay lại chụp hình cá nhân.

Phản ứng của các nhiếp ảnh gia/ phóng viên tại sự kiện của Cannes 2023 đã vô tình chứng minh cho danh tiếng bùng nổ trên toàn cầu và sức ảnh hưởng quốc tế không nhỏ của Jennie.