Chỉ trong một tuần, Seohyun "chốt đơn" đến 2 phim mới, bộ nào cũng đáng mong chờ

HHT - Sau nhiều cố gắng, sự nghiệp diễn xuất của Seohyun đang lên như diều gặp gió. Chỉ trong một tuần, nàng út của SNSD đã chốt đơn đến 2 bộ phim có nội dung đáng mong chờ.

Đầu tiên, Seohyun đã xác nhận sẽ có mặt trong dàn diễn viên Holy Night: Demon Hunter, cùng với những ngôi sao phim ảnh hàng đầu Hàn Quốc như Ma Dong Seok, Lee David, Kyung Soo Jin và Jung Ji So. Trong Holy Night: Demon Hunter, Seohyun sẽ vào vai Sharon, một cô gái có khả năng đặc biệt là phát hiện và thực thi nghi lễ để gọi ma quỷ.

Sau đó 3 ngày, Seohyun lại tiếp tục xác nhận bộ phim tiếp theo mà cô nàng sẽ đảm nhận vai trò nữ chính. Phim mới của nàng út mang tên The Jinx’s lover thuộc thể loại tình cảm, giả tưởng.

The Jinx’s Lover dựa trên bộ web-toon cùng tên kể về Gong Soo Kwang (do Na In Woo thủ vai), một người đàn ông thiếu may mắn và Lee Seul Bi (do Seohyun thủ vai), một nữ thần hạ trần để hóa giải lời nguyền của bản thân. Cả hai vô tình gặp nhau và Lee Seul Bi đã quyết định đồng hành cùng Gong Soo Kwang chiến đấu chống lại số phận đen đủi của anh chàng.

The Jinx’s Lover được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho, người đã tạo nên những tác phẩm nổi tiếng như Thái vương Tứ Thần Tử, Sông đón Trăng lên,... Người chấp bút cho The Jinx’s Lover là biên kịch tài năng Jang Yoon Mi, người từng góp phần giúp Scarlet Innocence, Madonna, Luck-Key,... công phá các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Hiện tại, The Jinx’s Lover vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức. Phim dự kiến sẽ được khởi quay vào nửa cuối năm 2021