Chính thức hẹn hò chưa đầy 3 tháng, Lee Seung Gi và Lee Da In đã "đường ai nấy đi"?

HHT - Một bài đăng mới đây trên Instagram cá nhân của Lee Da In làm dấy lên tin đồn cô và Lee Seung Gi đã chia tay. Công ty quản lý của cả hai vừa đưa ra phản hồi chính thức nhưng đều là thông báo lấp lửng.

Lee Da In đã đăng một bức ảnh bầu trời lên Instagram vào ngày 4/8 kèm chú thích: "Tôi chỉ là một người phụ nữ muốn sống trọn vẹn từng ngày. Vì đây là cuộc đời của bạn, và bạn chỉ sống một lần, không phải số vì bất cứ ai. Vì vậy, tôi sẽ chịu đựng mọi cay đắng, trân trọng tất cả hạnh phúc trong cuộc sống". Bài viết hiện tại đã bị gỡ.

Netizen cho rằng Lee Da In đang ám chỉ những chỉ trích mà nữ diễn viên phải chịu đựng khi hẹn hò với Lee Seung Gi.

Trước tin đồn, công ty quản lý của cả hai chính thức lên tiếng. 9ATO Entertainment - công ty chủ quản của Lee Da In cho biết "không rõ về chuyện này" trong khi Hook Entertainment - công ty của Lee Seung Gi thông báo "rất khó để xác minh".

Ngày 24/5, truyền thông Hàn đưa tin Lee Seung Gi và Lee Da In đang hẹn hò. Lee Seung Gi thậm chí còn được phát hiện đã đưa Lee Da In về giới thiệu với bà của mình. Tuy nhiên, fan của nam diễn viên phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của Lee Seung Gi và Lee Da In. Bởi đời tư của gia đình Lee Da In vô cùng phức tạp.

Năm 2009, nữ diễn viên Kyun Mi Ri - mẹ của Da In dính vào vụ lùm xùm về thao túng giá cổ phiếu từng gây chấn động cả giới showbiz Hàn. Đến năm 2018, chồng của bà là ông Lee Hong Heon (bố dượng của Lee Da In) cũng bị bắt với tội danh thao túng giá cổ phiếu. Có thông tin cho rằng ông đã sử dụng danh nghĩa của vợ để thu hút đầu tư, thổi phồng giá cổ phiếu và thu về một số tiền khổng lồ.

Bố ruột của Lee Da In - nam diễn viên Im Young Gyu cũng từng có nhiều bê bối trong đời tư, phải ngồi tù trong 2 tháng và chịu quản chế 2 năm vì say rượu và đánh nhau với khách hàng trong quán.

Thông báo lấp lửng của hai công ty chủ quản khiến nhiều fan của Lee Seung Gi vui mừng và tin rằng cả hai đã chính thức chia tay.