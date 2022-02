Chịu bầm dập vì “Bão ngầm” nhưng vì đâu Cao Thái Hà lại bị chê nhiều hơn khen?

HHT - Xuất hiện trong talkshow "It's not mascara" do chính mình thực hiện, ca sĩ Bảo Anh đã chia sẻ về những câu chuyện cá nhân, gia đình. Đây cũng talkshow nằm trong chiến dịch bảo vệ phụ nữ và chống bao lực giới.