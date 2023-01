Chờ đợi gì ở nhà Warner Bros. trong năm 2023: Dune 2, Aquaman 2 và hơn thế nữa!

HHT - Năm 2022, Warner Bros. gặt hái được nhiều thành công với loạt tác phẩm như “The Batman”, “Black Adam”, “Liên Minh Siêu Thú DC”... Sang năm 2023, hãng phim sẽ tiếp tục đưa lên màn ảnh rộng những bộ phim đáng mong đợi, hứa hẹn trở thành siêu phẩm.

Creed III (3/3/2023)

5 năm sau thành công của Creed II (2018), thương hiệu hậu truyện của huyền thoại Rocky đình đám sẽ chính thức trở lại với Creed III. Phần phim thứ ba này cũng là cột mốc đánh dấu lầ đầu tiên nam diễn viên Michael B. Jordan ngồi ghế đạo diễn kiêm diễn viên chính của bộ phim.

Nội dung phim sẽ đào sâu vào ký ức của tay đấm lừng danh Adonis Creed. Những mối quan hệ cũ, những nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên sẽ một lần nữa dằn vặt Creed, buộc anh phải đưa ra những quyết định quan trọng để bảo vệ sự nghiệp hiện tại và cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Hành trình từ bỏ sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi trong quá khứ sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình của một tượng đài boxing.

Shazam! Fury of the Gods (17/3/2023)

Shazam! Fury of the Gods tiếp nối câu chuyện phần một của năm 2019. Tuy nội dung của bộ phim chưa được công bố rộng rãi nhưng thông qua trailer đầu tiên được hé lộ, phần phim sắp tới của Vũ trụ Mở rộng DC sẽ tập trung về cuộc chiến giữa Billy Baston/Shazam (Zachary Levi đóng) với đoàn quân của con gái thần Atlas (minh tinh Helen Mirren đóng) - người cho rằng sức mạnh phù thủy tối thượng đang bị ô uế bởi một đứa trẻ. Shazam! Fury of the Gods hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh quay hành động đầy mãn nhãn cùng câu chuyện về cá nhân, về gia đình và bạn bè đầy xúc động.

Barbie (21/7/2023)

“Làm mưa làm gió” trên mạng xã hội kể từ khi tung ra tạo hình của Barbie và Ken, Barbie hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm được đông đảo khán giả mong đợi nhất. Bộ phim lấy bối cảnh ở Barbieland, nơi cộng đồng búp bê sinh sống. Tuy nhiên, búp bê Barbie cùng người bạn trai Ken của mình phải rời khởi Barbieland để hòa mình vào thế giới thật.

Barbie sẽ được nhào nặn bởi nữ đạo diễn Greta Gerwig hợp tác chấp bút kịch bản cùng Noah Baumbach. Hai nhân vật chính Barbie và Ken sẽ được hóa thân bởi minh tinh Margot Robbie và tài tử Ryan Gosling, hứa hẹn sẽ tạo nên câu chuyện ngọt ngào đáng yêu của hai nhân vật búp bê nổi tiếng thế giới.

Blue Beetle (8/2023)

Nhân vật siêu anh hùng tiếp theo của DCEU được Warner Bros. mang lên màn ảnh rộng là là siêu anh hùng trẻ tuổi Blue Beetle. Blue Beetle xoay quanh một chàng thanh niên trẻ người Mexico - Jaime Reyes (Xolo Maridueña đóng) tình cờ phát hiện ra một con bọ hung kỳ lạ. Thế nhưng, cậu không biết rằng chính con bọ hung này đã mang đến cho cậu một sức mạnh kì lạ cùng bộ áo giáp màu xanh phi thường

Jaime Reyes sẽ là siêu anh hùng gốc Mỹ Latinh đầu tiên trong Vũ trụ Mở rộng DC, và sẽ là siêu anh hùng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của vũ trụ điện ảnh này.

The Nun 2 (8/9/2023)

Sau 5 năm chờ đợi, The Nun 2 của Vũ trụ kinh dị Conjuring dự kiến sẽ trình làng khán giả vào tháng 9 năm 2023. Hiện nội dung cụ thể về phần 2 của The Nun vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sự trở lại của Bonnie Aaron trong vai "ác quỷ ma sơ" Valak và Michael Chaves trên ghế đạo diễn đã được xác nhận.

Dune 2

Dune (2021) thành công về mặt doanh thu lẫn nội dung với 6 tượng vàng Oscar, vì vậy không quá khó hiểu Warner Bros. Studio tiếp tục đầu tư sản xuất phần hai cho bộ phim này.

Nội dung của của Dune 2 sẽ tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của Paul Atreides của hành tinh Caladan sau biến cố gia đình bị sát hại, khiến cậu thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Atreides. Paul cùng mẹ của mình là Lady Jessica hội ngộ với những người Freman tại sa mạc Arrrakis, và lên kế hoạch cho màn trả thù. Hơn hết, Paul Atreides sẽ khám phá năng lực vô hạn của bản thân để xứng đáng với vị trí người thừa kế gia tộc.

Dune 2 vẫn sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ hàng đầu Hollywood như Timothée Chalamet, Zendaya hay những gương mặt gạo cội Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård. Trong phần này, bộ phim cũng bổ sung thêm những cái tên khác như Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken. Vị trí đạo diễn vẫn là người từng nhận đề cử Oscar - Denis Villeneuve.

Wonka

Wonka là phần tiền truyện của bộ phim thiếu nhi nổi tiếng một thời Charlie and the Chocolate Factory, nội dung xoay quanh thời niên thiếu của Willy Wonka và cuộc gặp gỡ Oompa-Loompas. Wonka tác phẩm thứ hai “chàng thơ” Timothée Chalamet hợp tác cùng hãng phim Warner Bros.. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử Warner Bros. mang nhân vật Wonka của nhà văn Roald Dahl lên màn ảnh, sau màn hóa thân của hai diễn viên gạo cội Gene Wilder và Johnny Depp.

Bên cạnh đạo diễn Paul King, đội ngũ sản xuất của phim còn là rất nhiều cộng sự của ông trong loạt phim Paddington. Nhà sản xuất David Heyman của loạt phim Harry Potter cũng sẽ tham gia quá trình chế tác Wonka. Ngoài Timothée Chalamet, phim cũng có sự tham gia của “Mr. Bean” Rowan Atkinson.

Aquaman and the Lost Kingdom

Bộ phim được mong chờ nhất có lẽ thuộc về Aquaman and the Lost Kingdom với sự tái xuất của Jason Momoa trong vai "đế vương Atlantis". Phần Aquaman (2018) đầu tiên đã mang về cho Warner Bros. và DC hơn 813,4 triệu USD (19 nghìn tỷ VND) và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Do những biến động của Vũ trụ DC gần đây, Aquaman 2 đã bị dời lịch từ ngày 17/3 sang tận ngày 25/12/2023.