Chồng của cựu Công chúa Mako tiết lộ điểm thi: Còn thiếu bao nhiêu điểm so với điểm chuẩn?

HHT - Vậy là Kei Komuro - chồng của cựu Công chúa Mako - lại không đỗ trong lần thi thứ hai, tức là vẫn chưa được phép làm luật sư ở bang New York (Mỹ). Anh đã vừa cho biết điểm số cụ thể của mình và nói về kế hoạch tương lai.

Việc Kei Komuro - chồng của cựu Công chúa Mako - một lần nữa không vượt qua được kỳ thi để được phép làm luật sư tại bang New York (Mỹ) đã khiến những người yêu quý Mako lo lắng vì thu nhập của vợ chồng cô không được cải thiện. Tờ Japan Times (Thời báo Nhật Bản) nhận xét rằng việc này phần nào “làm u ám” cuộc sống độc lập của Mako và chồng ở Mỹ.

Theo kênh NHK của Nhật, Komuro đã chia sẻ về kết quả thi với người đứng đầu một văn phòng luật, người mà anh thân thiết từ khi còn làm phụ tá luật sư ở Nhật. Theo đó, Komuro nói: “Thật không may, tôi đã thi trượt rồi. Tôi cần thêm 5 điểm nữa mới đủ điểm qua được”.

Trên trang web về kỳ thi để làm luật sư của bang New York, thì điểm tối đa của bài thi này là 400 và điểm chuẩn để qua là 266. Bất kỳ thí sinh nào có điểm số thấp hơn 266, dù thi ở New York hay nơi khác, đều không được chấp nhận để làm luật sư tại bang New York. Vậy có thể hiểu là Komuro đã được 261 điểm, tức là hơn mức trung bình, nhưng chưa đủ điểm đỗ.

Thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi cho biết, chỉ có 45% thí sinh tham dự kỳ thi vào tháng 2 vừa rồi là đỗ. Còn nếu tính riêng những người thi lại (như Komuro), thì tỷ lệ đỗ chỉ là 30%. Có thể thấy là tỷ lệ đỗ nhìn chung lần này khá thấp (những năm trước thường là hơn 60% thí sinh đỗ).

Về kế hoạch tương lai, Komuro quyết tâm thi lại. Lần này anh đã gần đỗ thì rất có thể lần sau anh sẽ đỗ. Komuro khẳng định với người đứng đầu văn phòng luật nói trên: “Tôi sẽ thi tiếp vào tháng 7 và sẽ nỗ lực tối đa”.

Hiện công việc làm trợ lý của Komuro tại một công ty luật ở New York cũng không chắc chắn. Theo trang Nikkan Sports (Nhật san Thể thao), nếu Komuro đang làm việc với visa của sinh viên theo học tại Mỹ, thì visa này có thể hết hạn vào tháng 5 tới, và nếu thế thì anh cũng sẽ không giữ được việc làm tại đây.

Hy vọng là Komuro có thể vượt qua kỳ thi vào tháng 7 tới, như thế thì anh mới có việc làm ổn định để đảm bảo kinh tế gia đình.

Thục Hân