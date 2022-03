Chris Rock hoãn đâm đơn kiện Will Smith sau khi bị "đi đường quyền" tại lễ trao giải Oscar

HHT - Dẫu bị "trúng đường quyền" ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi trở thành meme gây cười khắp cõi mạng nhưng Chris Rock có vẻ sẽ không có động thái "chiến tranh" khác nhằm giữ hòa khí đôi bên với Will Smith.

Lực lượng cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD) xác nhận việc danh hài Chris Rock đã hoãn việc đâm đơn kiện tài tử vừa thắng giải Oscar Will Smith sau khi hai người xảy ra vụ ẩu đả tại lễ trao giải Oscars lần thứ 94.

Nguyên văn thông báo của LAPD như sau: "Bộ phận điều tra của LAPD đã nắm được sự việc xô xát giữa hai cá nhân tại lễ trao giải Oscar. Những gì xảy ra bao gồm việc một người đã tát một người còn lại. Người bị thương tích đã hoãn việc để cảnh sát can thiệp vào sự việc. Nếu bất cứ bên nào có liên quan đến sự việc mong muốn có sự can thiệp của cảnh sát, chúng tôi sẽ sẵn sàng có mặt để hoàn thành công tác điều tra."

Trong lúc công bố giải Oscar cho hạng mục Phim tài liệu xuất sắc, danh hài Chris Rock đã buông một câu đùa khiếm nhã về kiểu đầu của Jada Pinkett Smith bằng việc so sánh cô với nhân vật do Demi Moore thủ vai trong bộ phim G.I. Jane (1997). Sau khi bị nam diễn viên Grown Ups lấy ra làm đề tài để mua vui, Jada không những không cười mà còn đảo mắt đầy khinh bỉ đối với Chris. Chứng kiến việc vợ mình bị mang ra làm trò hề, Will đã làm việc mà anh cho rằng cần phải làm và sau đó còn cảnh cáo Chris bằng những ngôn từ cực gắt.

Will Smith sau đó đã giành được giải Oscar cho hạng mục Nam chính xuất sắc với vai diễn trong King Richard. Anh đã gửi lời xin lỗi đến mọi người trong bài phát biểu thấm đẫm nước mắt của mình: "Tôi muốn xin lỗi Viện Hàn lâm. Tôi muốn xin lỗi những người bạn trân quý được đề cử cho hạng mục này. Đối với tôi đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp và tôi sẽ không khóc vì nhận được giải thưởng. Bởi chiến thắng hôm nay không phải chỉ dành riêng cho tôi. Đó còn là việc thắp lên niềm hi vọng mới cho tất cả mọi người."

Tờ Variety cho biết, Jada đã thông báo vào năm ngoái về việc cô buộc phải cạo trọc đầu sau khi phải vật lộn với căn bệnh rụng tóc từng mảng. Cô chia sẻ trên Instagram: "Đến giây phút này, tôi chỉ còn có thể cười. Mọi người biết tôi đã phải vật lộn với căn bệnh quái ác đó. Tôi sẽ cạo trọc hoàn toàn để không ai nghĩ rằng tôi phẫu thuật não hay gì đó tương tự. Tôi và căn bệnh này sẽ trở thành bạn của nhau."

Hoàng Huy