Chủ nhân hit "Head In The Clouds" tham gia The Masked Singer, xúc động vì tình cảm của khán giả Việt

HHT - Ngay sau khi lộ diện trong tập mới nhất của "The Masked Singer Việt Nam", chàng ca sĩ Gen Z người Mỹ - Hayd đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam.

Là khách mời đầu tiên của The Masked Singer Việt Nam, lại còn là nghệ sĩ nước ngoài, "Anh Cloud" Hayd chính là nhân vật được yêu thích trong tập mới của chương trình. Ngay sau khi lộ diện thân phận và trình diễn ca khúc được yêu thích nhất của mình, những thông tin về Hayd và bản hit Head In The Clouds được MC Ngô Kiến Huy giới thiệu đã khiến Hội đồng cố vấn và khán giả đều bất ngờ.

Head In The Clouds từng thống trị #1 Top ca khúc viral nhất Việt Nam trên Spotify và Việt Nam là Quốc gia có lượt nghe ca khúc nhiều nhất thế giới. MV Head In The Clouds cán mốc 10 triệu view trên YouTube, trong đó 6 triệu view đến từ Việt Nam. Tính đến nay, đã có tới hơn 3 triệu story Facebook/ Instagram được tạo trên nền nhạc Head In The Clouds.

Vào ngày 4/10 vừa qua, Hayd đã có minishow đầu tiên mang tên Đầu óc trên mây với hơn 300 khán giả. Trong show diễn, Hayd đã mang bản hit và 6 ca khúc khác của mình lên không gian sân khấu đầy ấm cúng và lãng mạn.

Trên TikTok, các video ghi lại những màn biểu diễn trong minishow đã đạt đến gần 10 triệu lượt xem và yêu thích, đặc biệt là khoảnh khắc Hayd mặc áo in chữ Việt “Đầu óc trên mây” khiến fan thích thú.

Hayd sinh năm 2001, là một tác giả, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất cho âm nhạc. Trên Spotify, kho nhạc của chàng nghệ sĩ Gen Z này đã cán mốc 1 tỷ lượt nghe. Âm nhạc của Hayd là một tuyển tập những bản nhạc êm dịu, được xúc tác bởi ca từ chân thực, giọng hát nhẹ nhàng. Trong đó, Head In The Clouds, Closure và Changes là những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Hayd tính đến thời điểm hiện tại.