Chú rể Lee Seung Gi bật khóc, đắm đuối nhìn cô dâu Lee Da In trong đám cưới

HHT - Tối 7/4, đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức được cử hành. Trước đó, hình ảnh về quang cảnh bên trong đám cưới của cặp đôi đã được người tham dự tiết lộ. Nổi tiếng với hình ảnh "chàng rể quốc dân", những bức hình đám cưới Lee Seung Gi và Lee Da In hiện đang nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Trong ngày trọng đại, chú rể Lee Seung Gi xuất hiện với kiểu tóc húi cua cùng vest đen lịch lãm bên cạnh cô dâu Lee Da In. Trước đó, những hình ảnh về tạo hình của cô dâu đã được cư dân mạng nhanh chóng lan truyền trên mạng. Bước trên lễ đường, cô dâu Lee Da In thu hút sự chú ý với váy cưới xòe lấp lánh cùng phụ kiện vương miện khăn voan lộng lẫy.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi tiệc, chú rể Lee Seung Gi bước ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khách mời dưới nhạc nền là bài hát của chính mình, đón lấy cô dâu Lee Da In đang tươi cười hạnh phúc.

Lee Seung Gi đã phải lấy tay để lau đi những giọt nước mắt, không giấu nổi sự xúc động khi nghe ca khúc chúc mừng đám cưới từ nam ca sỹ Lee Juck.

Hình ảnh chú rể Lee Seung Gi đắm đuối nhìn cô dâu Lee Da In trước sự chứng kiến của nhiều người cũng được cộng đồng mạng nhanh chóng truyền tay nhau. Không còn là danh xưng "chàng rể quốc dân" nữa, từ hôm nay Lee Seung Gi đã chính thức thành người một nhà cùng Lee Da In.

Những bức hình đám cưới của cặp đôi Lee Seung Gi và Lee Da In cũng được những người tham dự lễ thành hôn đăng tải. Trên màn hình lớn, cô dâu Lee Da In khoe sắc với váy cưới trắng, kề vai hạnh phúc bên cạnh chàng rể Lee Seung Gi.

Theo trang Ten Asia, một nguồn tin tiết lộ Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ không đi hưởng tuần trăng mật sau hôn lễ. Cả hai sẽ lập tức trở lại với công việc. Lee Seung Gi bận rộn chuẩn bị cho Asia Concert Tour 2023: The Dreamer's Dream: Chapter 2. Lee Da In cũng sẽ tập trung ghi hình cho bộ phim mới của đài MBC Lovers.