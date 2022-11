Chưa chính thức diễn ra nhưng đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân đã có nhiều điều độc đáo

HHT - Dịp cuối năm 2022 này, có rất nhiều nàng hậu lên xe hoa nhưng đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân vẫn gây ấn tượng vì nhiều chi tiết độc đáo không giống ai.

Không hẹn mà gặp, thời điểm cuối năm này rất nhiều nàng hậu đình đám của V-Biz lên xe hoa. Sau Á hậu Phương Nga và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì sắp tới đây sẽ có thêm hai cô dâu tháng 12 là Á hậu Thùy Dung và Hoa hậu Ngọc Hân.

Riêng đám cưới của Ngọc Hân rất được khán giả mong chờ vì cô đã lên kế hoạch kết hôn từ nhiều năm trước, nhưng vì vướng dịch COVID-19 nên hoãn lại tới tận bây giờ. Mới đây, Ngọc Hân đã hé lộ về thiệp cưới và khiến cư dân mạng rất thích thú vì độ độc đáo. Có thể nói trong showbiz chưa có sao Việt nào thực hiện ý tưởng này.

Ngọc Hân vốn là nàng hậu rất yêu thích văn hóa truyền thống Việt Nam và thiệp cưới của cô cũng mang bản sắc dân tộc. Thiệp được in trên giấy dó, đựng trong ống tre có khắc logo theo kiểu dấu triện. Hoa văn in trên thiệp cũng là những bông sen thanh tao, quốc hoa của Việt Nam. Ngọc Hân tiết lộ, in thiệp cưới trên giấy dó không phải đơn giản, hai vợ chồng cô đã phải thử nghiệm nhiều lần mới thành công.

Vì thiệp được in thủ công nên mỗi bộ thiệp đều có màu sắc, độ đậm nhạt khác nhau. Thêm một lý do để nàng Hậu chọn ống tre đựng thiệp vì đây là vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng, mọi người có thể dùng ống tre đựng trà, đựng kẹo cũng rất xinh.

Ngoài ra, Ngọc Hân cũng đã có đề xuất về trang phục cho khách mời dự tiệc cưới. Cô không quy định cụ thể về màu sắc như nhiều đám cưới sao Việt khác mà lại nhắn nhủ các khách mời nữ hãy mặc áo dài tới chung vui với vợ chồng cô. Nhiều năm qua, Ngọc Hân là nhà thiết kế áo dài, đã tung ra rất nhiều bộ sưu tập áo dài mang phong cách khác nhau nên thật dễ hiểu khi nàng Hậu mong mọi người chọn áo dài đến đám cưới của cô.

Cô chính là tác giả của những bộ áo dài đẹp mắt cho cả cô dâu lẫn dàn bê tráp trong lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nên khán giả rất tò mò không biết khi thiết kế áo dài cưới cho chính mình, Ngọc Hân sẽ mang đến những điều đặc biệt gì.