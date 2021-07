Chưa hoàn thành thi tốt nghiệp THPT từ đợt 1, sĩ tử có thiệt thòi khi xét tuyển đại học?

HHT - Đợt 1 của kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đã kết thúc với môn thi Ngoại ngữ. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều sĩ tử đã không thể hoàn thành trọn vẹn kỳ thi.

Diễn ra trong hoàn cảnh hết sức cam go, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 vẫn được tổ chức thành công. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều bạn đã không thể tham dự đầy đủ các buổi thi, khiến teen và phụ huynh vô cùng lo lắng vì không biết điểm thi sẽ được tính như thế nào.

Trả lời về vấn đề này, tại buổi họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng) cho biết với các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Nếu không chọn quyền đặc cách, teen có thể đăng ký thi tiếp các môn còn lại ở đợt 2. Với trường hợp này, điểm các môn thi ở đợt 1 được giữ nguyên.

Cũng tại buổi họp báo chiều ngày 8/7, bà Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học) cũng khẳng định, Bộ GD&ĐT hiện đã quyết định sẽ chỉ xét tuyển đại học sau khi hoàn tất cả 2 đợt thi để đảm bảo quyền lợi cho những teen không thể tham gia thi đợt 1.

Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức 2 đợt thi, để các thí sinh không thể dự thi đợt 1 do dịch COVID-19 có thể dự thi đợt 2, đảm bảo an toàn, quyền lợi cho teen. Đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2 dự thi đợt 1 cũng đều được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và giám thị canh thi. Về đợt 2 của kỳ thi năm nay, căn cứ vào đề xuất cụ thể của các địa phương, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán và ra quyết định phù hợp.

Đường Cung (tổng hợp)