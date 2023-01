Chung kết Gương Mặt Thân Quen: Mỹ Linh "đau đầu" vì 4 phần thi bất phân thắng bại

HHT - Sau 11 tập phát sóng, chương trình "Gương Mặt Thân Quen 2022" chính thức khép lại vào tối 14/1 với phần tranh tài của 4 đội thí sinh Khánh Chi, Khả Hân, Gia Như, Nam Phong.

Trong đêm Chung kết, ca sĩ Mỹ Linh đồng hành cùng Đại Nghĩa và Hòa Minzy trong hàng ghế Ban giám khảo. Quay trở lại Gương mặt thân quen, nữ nghệ sĩ không khỏi ngỡ ngàng trước tài năng và bản lĩnh của các thí sinh nhí.

Trong đêm chung kết, Nam Phong đã có màn thể hiện ấn tượng. Nam Phong - Thái Bình đã xây dựng một phiên bản Thu Minh bùng cháy, máu lửa trên sân khấu với tiết mục I Am Diva. "Ngày hôm nay, mỗi tiết mục đều có những cái hay riêng. Tuy nhiên, phải công nhận phần thi của Nam Phong là giống nhất trong 4 tiết mục" - diva Mỹ Linh nhận xét.

Nam Phong xúc động chia sẻ sau khi hoàn thành tiết mục: "Trong chương trình đã có những lúc điểm số của con rất thấp nhưng thật sự con chưa từng nản chí. Con cảm ơn cô Thái Bình đã chỉ dạy cho con rất nhiều thứ. Con thật sự hạnh phúc".

Khánh Chi cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân bởi điểm số cao áp đảo liên tiếp nhiều tuần thi. Tại đêm thi, Khánh Chi hóa thân thành Hà Anh Tuấn - Tùng Dương (ft Bùi Lan Hương) thể hiện Liên khúc Tháng tư là lời nói dối của em - Talkshow giả giọng - Ngày chưa giông bão.

Tận dụng điểm mạnh của bản thân, cô bé khéo léo "giả giọng" của 4 diva: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Trần khiến BGK thích thú, vỗ tay không ngừng. Diva Mỹ Linh phải thốt lên "Đêm nay ngoài sức tưởng tượng của tôi".

Hòa Minzy công nhận đến thời điểm hiện tại, Phạm Lịch - Khánh Chi là đội chơi hoàn hảo nhất trong lòng mình. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có thể kết hợp cùng Khánh Chi tại một sân khấu chuyên nghiệp trong tương lai.

Khả Hân mang đến một phần thi nhiều cảm xúc với màn hóa thân thành cố nghệ sĩ Chí Tài trong tiết mục Sống vui và Nhỏ ơi. Đặc biệt, tài năng nhí còn tái hiện cả 6 hình tượng Chí Tài trên sân khấu như: Dạ cổ hoài lang, Xe Ôm... Đại Nghĩa xúc động chia sẻ: "Trái tim tôi thổn thức khi thấy các nhân vật mà anh Chí Tài từng thủ diễn bước lên sân khấu. Trong cách hát của Khả Hân có một chút "điệu đà" giống anh Chí Tài nên tôi nghe cảm thấy rất nhớ”.

Cuối cùng, Gia Như xuất hiện bùng nổ trong đêm Chung kết khi hóa thân thành Shakira - Jennifer Lopez trong liên khúc Can't remember to forget you - Let's Get Loud - Waka waka. Tài năng trẻ còn thể hiện năng khiếu Dancesport, múa cột và đánh trống trong tiết mục chung kết.

Diva Mỹ Linh nhìn thấy được tố chất nghệ sĩ toát ra từ Gia Như. Nữ nghệ sĩ hy vọng cô bé vẫn giữ được năng khiếu và năng lượng này để trở thành một nghệ sĩ triển vọng trong tương lai.

Kết quả chung cuộc, Gia Như và Khả Hân đồng giải Ba. Khánh Chi giành giải Á quân. Ngôi vị Quán quân chính thức thuộc về Nam Phong nhờ màn "lội ngược dòng" ấn tượng.