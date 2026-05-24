Chung kết Quốc gia AIMO 2026 khối THPT: Trường nào "ẵm Vàng" nhiều nhất?

HHTO - Khối THPT (lớp 10 - 11 - 12) có 51 huy chương đã được trao tại Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sở hữu thí sinh có thành tích xuất sắc nhất.

Sáng 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 diễn ra tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội). Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Khối THPT lớp 10 - 11 - 12 thi cùng một đề. Kiến thức được cân bằng để đảm bảo các thí sinh lớp 10 không bị anh chị lớp 12 "át vía". Và kết quả chung cuộc cho thấy dàn "em út" không phải "hạng xoàng" khi số lượng thắng giải cao không hề kém dàn "tiền bối". Tổng cộng có 51 học sinh được vinh danh, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng.

Ngoài Lê Anh Minh, Đặng Lê Minh Anh - học sinh lớp 9 trường Reigate Grammar School Vietnam cũng được vinh danh với giải Vô địch - Champion dành cho khối THPT (upper secondary school).

Sở hữu 5/9 Huy chương Vàng, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là ngôi trường có số lượng "ẵm vàng" dẫn đầu khối THPT. Trong đó, bạn Lê Anh Minh là thí sinh xuất sắc nhất, mang về chiếc cúp Champions - Vô địch Quốc gia tại Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026. Dàn Amser giành Huy chương Vàng còn có: Trần Ngọc Hùng, Lê Thị Minh Thư, Phạm Bảo Nguyên, Nguyễn Minh Huyền.

Không kém THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là màn oanh tạc huy chương đến từ đoàn dự thi THPT chuyên Cao Bằng với 8 gương mặt đoạt giải, gồm: Bạn Vũ Xuân Hưng, Nguyễn Quốc Đạt đạt Huy chương Vàng; bạn Trần Tiến Đạt, Lý Trung Kiên, Đoàn Gia Khánh, Nguyễn Hứa Đình Thi nhận Huy chương Bạc; bạn Ngọc Thanh Bình, Dương Gia Bảo với Huy chương Đồng. Trường TH, THCS, THPT Hồng Đức (Thanh Hóa) cũng có 4 học sinh giành huy chương.