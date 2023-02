Chuyện tình cảm hội bạn thân Song Joong Ki: Hóng nhất đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah

HHT - Song Joong Ki, Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, D.O. (EXO), Park Bo Gum và Im Joo Hwan là hội bạn mỹ nam đình đám của K-Biz vì từ ngoại hình đến sự nghiệp đều viên mãn, duy chỉ có đường tình duyên là khác biệt.

Song Joong Ki

Song Joong Ki là người có đường tình duyên nhiều biến động nhất trong nhóm. Trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue vào năm 2010, Song Joong Ki tiết lộ từng trải qua 4 mối tình, tình đầu là khi anh còn học trung học. Hợp tác với nhiều mỹ nhân trong các chương trình truyền hình và phim ảnh, nam diễn viên cũng vướng vào nhiều tin đồn tình cảm "phim giả tình thật" từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đến hiện tại, như với Moon Chae Won, Jeon Yeo Bin...

Cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo là mối tình ồn ào nhất trong sự nghiệp của Song Joong Ki. Cả hai nên duyên sau khi hợp tác trong Hậu Duệ Mặt Trời, kết hôn vào năm 2017 và ly hôn vào năm 2019.

Cuối tháng 1, Song Joong Ki thông báo kết hôn với cựu diễn viên người Anh - Katy Louise Saunders. Vợ của anh đang mang thai con đầu lòng. Cặp đôi và gia đình đang sống trong căn hộ của Song Joong Ki ở khu Itaewon, trị giá khoảng 20 tỷ won (gần 382 tỷ đồng). Thông tin cụ thể về hôn lễ vẫn chưa được tiết lộ.

Park Bo Gum

Park Bo Gum từng vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Tuy nhiên hiện tại, nam diễn viên vẫn cô đơn lẻ bóng.

Khoảng năm 2016 - 2017, tin đồn Park Bo Gum hẹn hò với Jang Na Ra liên tục được lan truyền sau khi cùng đóng chính trong bộ phim I Remember You. Sau đó, công ty hai bên khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ. Cũng trong năm 2016, Park Bo Gum bị đồn đang hẹn hò với Kim Yoo Jung do phản ứng hóa học ngọt ngào từ trên phim đến hậu trường khi hợp tác trong Mây Họa Ánh Trăng.

Nên duyên với Song Hye Kyo trong bộ phim Encounter, nam diễn viên bất ngờ bị đồn là người thứ ba khiến hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki tan vỡ. Công ty chủ quản của Park Bo Gum đã lập tức phủ nhận và tuyên bố khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt.

Lee Kwang Soo

Nhắc đến chuyện tình cảm của Lee Kwang Soo, người hâm mộ không thể quên màn "hớt tay trên" Dispatch của "Hoàng tử châu Á". Ngày cuối cùng của năm 2018, Lee Kwang Soo thông báo đang hẹn hò với Lee Sun Bin. Theo công ty quản lý, cặp đôi đã hẹn hò được 5 tháng trước khi chính thức công khai. Cả hai được "đẩy thuyền" sau khi được ghép cặp trong chương trình Running Man.

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi hiếm khi nhắc đến đối phương trước truyền thông. Nhưng chỉ cần một câu bình luận hay "thả tim" đơn giản của Kwang Soo và Sun Bin trên mạng xã hội dành cho nhau cũng đủ khiến fan "quắn quéo". Tháng 7/2022, cặp đôi được fan bắt gặp đang cùng nhau mua sắm tại một trung tâm thương mại. Đến Giáng sinh cùng năm, người hâm mộ lại chụp được khoảnh khắc cặp đôi cùng hẹn hò tại Hawaii.

Kim Woo Bin

Năm 2015, Kim Woo Bin công khai hẹn hò với Shin Min Ah, sau hơn 1 năm kể từ khi công khai người mẫu Yoo Ji Ahn. Tuy nhiên, thời điểm này công chúng "ném đá" dữ dội chuyện tình của cả hai vì cho rằng Kim Woo Bin bội nghĩa, phản bội người con gái từng cùng anh khi trắng tay. Trong khi Shin Min Ah bị cho là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình trước của anh.

Mặc cho mọi lời gièm pha, cặp đôi chọn cách im lặng. Đã hơn 8 năm kể từ khi công khai hẹn hò, Shin Min Ah và Kim Woo Bin dần gạt bỏ mọi định kiến của công chúng để chứng minh tình cảm bền chặt. Tháng 5/2017, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Shin Min Ah cũng tạm ngưng hoạt động hơn 2 năm để bên cạnh chiến đấu cùng Woo Bin.

Mối tình trải qua nhiều trắc trở của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được fan ví chuyện cổ tích và chỉ còn thiếu duy nhất một lễ đường.

Jo In Sung

Jo In Sung là quý ông độc thân đắt giá nhất màn ảnh xứ Hàn. Gần 25 năm hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên chỉ công khai hẹn hò duy nhất một lần. Đó là mối tình với nữ diễn viên Kim Min Hee.

Năm 2013, cặp đôi xác nhận hẹn hò. Sau 1 năm yêu nhau, cả hai công bố chia tay vì lịch trình bận rộn. Kể từ đó, Jo In Sung được cho là vẫn luôn độc thân. Trả lời trang Korea Herald, Jo In Sung từng nói về lý do chia tay Kim Min Hee: "Tôi không hiểu nhiều về phụ nữ. Chính vì thế, tôi đành phải chia tay".

Trong chương trình Unexpected Business 2, khi đang phục vụ cho khách, anh bất ngờ được hỏi: "Có phải cậu đang kinh doanh cửa hàng với mẹ vợ không?". Jo In Sung đã trả lời: "Cháu chưa kết hôn. Cháu không thể kết hôn chứ không phải là cháu chưa muốn cưới". Câu nói của Jo In Sung làm nhiều người bất ngờ, cho rằng chuyện tình cũ với Min Hee là mối trăn trở khiến anh mãi lẻ bóng.

Im Joo Hwan

Im Joo Hwan quen mặt với khán giả Việt qua các vai phụ trong các bộ phim Vườn Sao Băng, Ma Nữ Đáng Yêu, Yêu Không Kiểm Soát... Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất và ngoại hình điển trai của Im Joo Hwan vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Vì Im Joo Hwan thường vào vai yêu đơn phương nữ chính, nên nhiều người đùa rằng có phải "vai diễn vận vào đời" hay không mà hiện tại, anh vẫn chưa từng công khai hẹn hò hay rò rỉ tin tình ái nào.

D.O. (EXO)

"Em út" trong hội, giọng ca chính của EXO - D.O. từng chia sẻ trong một phỏng vấn vào năm 2018: "Công việc vốn rất quan trọng, tình yêu cũng vậy. Nhưng tôi thực sự không còn có thời gian để nghĩ đến chuyện đó".

Tin đồn hẹn hò rầm rộ nhất của D.O. là với Sojin (GIRL'S DAY), nhưng nó sớm đi vào quên lãng vì những bằng chứng không rõ ràng. Nếu đường sự nghiệp của D.O. nở rộ từ âm nhạc đến phim ảnh, thì đường tình duyên của D.O. lại khá hiu quạnh, khi số tin tức liên quan đến chuyện tình cảm của anh gần như không có.

Điều fan trông đợi nhất hiện tại có lẽ là khoảnh khắc dàn nam thần này cùng đổ bộ tại hôn lễ sắp tới của Song Joong Ki.