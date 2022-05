Chuyện tình vượt qua khoảng cách địa lý của Quán quân Cười Xuyên Việt và cô chủ tiệm nail

HHT - Sau gần 10 tháng hẹn hò, diễn viên Anh Tú và cô chủ tiệm nail Huyền My đã chính thức về chung một nhà. Lễ đính hôn của Huyền My và diễn viên Anh Tú diễn ra tại quê nhà cô dâu ở TP. Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Anh Tú được khán giả chú ý đến nhiều hơn sau khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2016. Trước khi chính thức công khai hẹn hò với bạn gái Huyền My, nam diễn viên từng vướng nghi án hẹn hò với một đàn chị trong showbiz Việt. Tuy nhiên, Quán quân Cười Xuyên Việt 2016 khẳng định cả 2 chỉ là đàn chị và đàn em trong nghề. Sau đó một thời gian, vào cuối năm 2021, Anh Tú bất ngờ công khai đang hẹn hò với bạn gái Huyền My khiến nhiều người thích thú. Kể từ khi hẹn hò với Huyền My, Anh Tú trở nên vui vẻ, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Anh Tú từng chia sẻ với truyền thông về bạn gái của mình: "Càng trò chuyện với My, mình càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và chiều sâu bên trong con người My. Dần dần, tụi mình bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc." Không chỉ vậy, cặp đôi còn thường xuyên đăng tải hàng loạt hình ảnh tình tứ bên nhau trên mạng xã hội. Trước khi bước sang năm 2022, Huyền My còn cho biết năm 2021 đã "lãi" được anh người yêu điển trai chính là Anh Tú. Từ sau khi chính thức công khai hẹn hò, Huyền My luôn ở sau ủng hộ và động viên, hỗ trợ nam diễn viên hết sức. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, vì khoảng khách địa lý nên cặp đôi phải yêu xa và Anh Tú chỉ có 6 lần bay ra tìm gặp bạn gái. Tuy nhiên, mỗi lần gặp nhau, Anh Tú thường xuyên dành nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc và nuông chiều một nửa hết mực. Cả hai cũng thường xuyên lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu của mình bằng những video hài hước trên mạng xã hội. Đến tháng 3/2022, trên trang cá nhân, bạn gái Anh Tú chia sẻ cô chính thức được nam diễn viên cầu hôn và đã gật đầu đồng ý: "Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes". Ngay sau đó, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Đến ngày 18/5, cả hai đã tổ chức lễ đính hôn, về chung một nhà sau 10 tháng hẹn hò. Trên trang cá nhân, Huyền My háo hức chia sẻ: "Và hôm nay em lấy chồng". Diễn viên Anh Tú cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Và ngày hôm nay anh cưới rồi Huyền My". Đây được xem là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong hành trình yêu đương của cả hai. Trước ngày trọng đại của mình, cả hai đã tung trọn bộ ảnh cưới. Cô dâu Huyền My khoe nhan sắc xinh đẹp sánh đôi bên chú rể, nói lời thề nguyện ở nhà thờ. Bộ ảnh của cặp đôi nhận được nhiều lời khen của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người đánh giá cao bộ ảnh cưới tuy đơn giản, mộc mạc nhưng rất ý nghĩa, thiêng liêng của Anh Tú và bà xã.