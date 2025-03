Claymore lên phim live-action: Kỳ vọng sẽ lặp lại thành công của "One Piece"

HHT - Dự án live-action "Claymore" chính thức được công bố, đánh dấu bước chuyển mình đầy tham vọng của bộ manga hành động giả tưởng nổi tiếng do Norihiro Yagi sáng tác.

Theo Deadline, manga (truyện tranh) Claymore của tác giả Norihiro Yagi sẽ được chuyển thể thành một dự án live-action (bản người đóng) dài tập. Bộ phim có sự hợp tác của CBS Studios, Propagate Content, Shueisha và diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Masi Oka, người được biết đến qua các tác phẩm Heroes (2006 - 2010) và Hawaii Five-0 (2010).

Ra mắt lần đầu trên tạp chí Jump Square vào năm 2001, Claymore là một manga hành động - giả tưởng, kể về cuộc chiến của những nữ chiến binh nửa người nửa quỷ chống lại các sinh vật ăn thịt người mang tên Youma.

Bộ truyện kéo dài 27 tập, kết thúc vào năm 2014. Năm 2007, Claymore từng được chuyển thể thành anime bởi Madhouse với tổng cộng 26 tập, tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhờ nhịp truyện lôi cuốn, nhiều tình tiết bất ngờ cùng những trận chiến căng thẳng và phong cách nghệ thuật độc đáo.

Sau khi đạt thành công vang dội về độ phủ sóng, One Piece (2023) nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn để so sánh mọi dự án live-action anime sau này. Claymore vốn là một tác phẩm cuốn hút và đầy tiềm năng, nên nếu được chuyển thể đúng cách, đây có thể trở thành một live-action thành công không kém Đảo Hải Tặc.

Cả Claymore và One Piece đều xây dựng được thế giới rộng lớn với hệ thống nhân vật đa dạng, có chiều sâu và hành trình chiến đấu khắc nghiệt. Nếu One Piece tập trung vào chủ đề tự do và phiêu lưu, thì Claymore khai thác góc nhìn u ám hơn về cuộc chiến sinh tồn và số phận. Cả hai tác phẩm đều có nhân vật chính mạnh mẽ, không ngừng phát triển qua từng trận chiến.

Dù mang tiềm năng trở thành một live-action xuất sắc, song dự án vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Người hâm mộ vừa kỳ vọng vào một phiên bản trung thành với nguyên tác, vừa lo ngại rằng bộ phim có thể đi vào vết xe đổ của nhiều phim chuyển thể người đóng thất bại trước đây.

Đặc biệt là khi đội ngũ xướng tên Masi Oka, đồng sản xuất của Death Note (2017) phiên bản Hollywood từng bị chỉ trích dữ dội trên Netflix. Bên cạnh đó, CBS Studios, đơn vị trực thuộc Paramount Global, cũng chưa có nhiều tác phẩm tạo được dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả đặt nghi vấn về chất lượng của Claymore.

