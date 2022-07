Clip: Phát hiện "thế lực kì bí" che chắn Lady Gaga khỏi đồ vật lạ bị ném lên sân khấu

HHT - Trong tour diễn "The Chromatica Ball” của “mẹ quái vật” Lady Gaga, đoạn clip ghi lại cảnh một đồ vật bị ném lên sân khấu và bị chặn lại một cách kì lạ đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sau thời gian bị trì hoãn vì một số vấn đề nội bộ, chuyến lưu diễn The Chromatica Ball của Laday Gaga đã trở lại và nhận về “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Bên cạnh những màn trình diễn mãn nhãn, một đoạn clip trích từ các tư liệu về tour diễn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Twitter, thu về khoảng 4,3 triệu lượt xem với nhiều bình luận sôi nổi. Theo đó, một khán giả đã ghi lại cảnh một đồ vật lạ lên sân khấu bị ném lên sân khấu nhưng Lady Gaga dường như đã cản nó lại bằng "trường lực vô hình" nào đó.

Video vỏn vẹn 4 giây quay lại khoảnh khắc kỳ diệu đã khiến netizen ám ảnh và bối rối sau khi xem.

- Lady Gaga quả là một biểu tượng, chắc cô ấy đã gia hạn hợp đồng với Illuminati rồi á.

- Xem xong thấy cổ vừa đáng sợ vừa ngầu luôn!

- Đúng là bà hoàng của trường lực vô hình rồi.

Một người hâm mộ cho biết rằng đừng lo lắng vì việc Little Monsters (cộng đồng fan của Lady Gaga) ném quà lên sân khấu là chuyện thường gặp. Netizen suy đoán rằng dù bằng cách nào thì khi bạn là một huyền thoại, bạn sẽ có những quyền năng đặc biệt, như khi Mariah Carey ngồi trên chiếc ghế vô hình trong một buổi ký tặng vào năm 2017.

The Chromatica Ball đang là tour diễn được chờ đợi nhất năm, đánh dấu sự trở lại của giọng ca Born This Way sau hai năm phát hành album Chromatica. Dù bị dời lịch năm lần bảy lượt cho ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chuyến lưu diễn hoành tráng đã và đang diễn ra với không gian nghệ thuật đặc sắc và nhận về hàng loạt nhận xét tích cực từ khán giả sau các buổi trình diễn.