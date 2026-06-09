Có bao nhiêu phim nước ngoài chạm mốc 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026?

HHTO - Trong khi mảng phim Việt ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng, phim từ các thị trường nước ngoài lại có phần lép vế trong cuộc đua doanh thu phòng chiếu nửa đầu năm 2026.

Đã trải qua giai đoạn nửa đầu năm 2026, tuy nhiên, các dự án phim quốc tế không có dấu hiệu khả quan khi chiếu tại thị trường Việt Nam. Sự bùng nổ của các dự án quốc nội khiến chặng đường doanh thu của phim ngoại trở nên chật vật, thậm chí có nhiều phim ăn khách ở nước ngoài nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng hẩm hiu.

Điều gây choáng là trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ có duy nhất một phim nước ngoài đạt mốc doanh thu trăm tỷ. Đó là Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển (phiên bản mới), với con số vượt mốc 180 tỷ đồng sau hơn 2 tuần chiếu tại Việt Nam. Dự án điện ảnh mới nhất về chú mèo máy đến từ tương lai đạt doanh thu ấn tượng, dẫn đầu phòng vé nhiều ngày liền và chiếm lấy ngôi vương Anime ăn khách nhất mọi thời đại tại thị trường Việt Nam từ Thám Tử Lừng Danh Conan.

Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển đang tiến gần đến mốc 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngoài Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, thị trường phòng vé Việt không ghi nhận thêm dự án ngoại quốc nào có doanh thu trăm tỷ trong nửa đầu năm 2026. Một số tác phẩm khác đạt được thành tích ấn tượng bao gồm Tạm Biệt Gohan (hơn 50 tỷ đồng), Hoppers - Cú Nhảy Kỳ Diệu từ Disney (hơn 66 tỷ đồng), hoặc Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng (44,7 tỷ đồng). Đa phần các dự án quốc tế ăn khách đều thuộc thể loại hoạt hình hoặc cốt truyện nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Trong khi đó, mảng điện ảnh trong nước ngày càng bùng nổ với hàng loạt dự án trăm tỷ nối đuôi nhau chỉ trong nửa đầu năm 2026. Các mùa phim Tết hay dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ghi nhận con số bùng nổ, trải dài nhiều thể loại khác nhau từ kinh dị, giật gân đến chính kịch gia đình. Tuy vậy, mảng kinh dị vẫn đang thắng thế khi phần lớn các tác phẩm đều thành công, đạt hạng 1 doanh thu trong ngày và được công chúng quan tâm, bàn luận.

Trong nửa cuối năm 2026, mảng phim ngoại được kỳ vọng sẽ vực dậy mạnh mẽ hơn bởi không ít "bom tấn" ồ ạt xuất quân. Nhà Marvel sẽ tái xuất với hai siêu phẩm Người Nhện: Khởi Đầu Mới và Avengers: Doomsday, trong khi các thương hiệu lớn như Thám Tử Lừng Danh Conan hay Dune - Xứ Cát ra mắt những phần mới. Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn bậc thầy Christopher Nolan cũng trở lại với The Odyssey, mang đến cho người xem thêm một lựa chọn đặc sắc và mãn nhãn trên màn ảnh rộng.