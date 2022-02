Cô bé Paraguay trở thành “Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2022”, cư dân mạng có phản ứng trái chiều

HHT - Mặc dù tham gia phần thi phụ cuối cùng của Miss World 2021 chậm hơn các thí sinh khác do tài khoản gặp trục trặc, nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại đang giữ kỷ lục tương tác khủng nhất của Top 40 trên trang fanpage của Miss World.

HHT - Tại họp báo diễn ra vào chiều nay 16/2, Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2003, quê Bình Định) là do tự tử. Phía cơ quan công an cũng cho biết, trong balo của nam sinh viên chứa vật thể nặng 10 kg.