"Cô bé triệu view" Bảo An tiều tụy, liên tục sút cân vì bị người lạ đe dọa và tung tin đồn ác ý

HHT - Mẹ của sao nhí Bảo An bức xúc khi con gái bất ngờ bị một người lạ liên tục tung tin đồn thất thiệt và đe dọa cả trên mạng xã hội lẫn gửi tin nhắn tới bạn bè của con.

Bảo An tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo An (SN 2006) bắt đầu bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 3 tuổi. Bảo An nổi tiếng khi mới lên 5, sở hữu MV hơn 100 triệu view đầu tiên của thị trường nhạc Việt - Xúc Xắc Xúc Xẻ vào nhiều năm trước (hiện MV đã có hơn 200 triệu lượt xem). Sao nhí ngày ấy giờ đây đã trở thành thiếu nữ và vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Nhưng mới đây, mẹ của Bảo An - chị Ái Phương đã bất ngờ tiết lộ với Hoa Học Trò Online rằng con gái bị một người lạ dùng một tài khoản trên mạng xã hội để đe dọa, đồng thời còn tung tin đồn sao nhí "giật chồng". Chị Ái Phương cho biết người này dùng những lời lẽ khiến bản thân chị là người trưởng thành đọc được vẫn cảm thấy kinh khủng. Thậm chí, người này còn gửi những tin nhắn lăng mạ Bảo An tới các bạn học của nữ ca sĩ.

Mẹ Bảo An khẳng định: "Tôi cam đoan những thông tin mà người này đang lan truyền hoàn toàn là bịa đặt. Bảo An, gia đình tôi không hề biết người này hay chồng của người đó". Hiện, gia đình Bảo An đã gửi đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an, phía cơ quan công an cũng đã mời Bảo An và gia đình lên để lấy lời khai.

Chị Ái Phương chia sẻ thêm: "Con tôi đi học buổi trưa sẽ phải ở lại trường, tối cũng về muộn hơn các bạn vài ba tiếng. Bảo An rất suy sụp và khủng hoảng tâm lý nhưng gia đình không dám đón con về đúng giờ như các bạn, cũng không dám để con di chuyển nhiều ngoài đường. Con bị tụt cân, hiện tại rất gầy, chỉ còn 39kg. Trông con tiều tụy lắm vì bị sốc tâm lý".

Mẹ sao nhí tiết lộ thêm rằng đa số bạn bè và người hâm mộ đều thấu hiểu và tin tưởng Bảo An. Đặc biệt, bạn bè Bảo An giờ đang học lớp 11 nên đều đã có quan điểm riêng, luôn muốn tìm hiểu vì sao lại có người muốn tung tin sai về bạn mình và an ủi Bảo An mạnh mẽ vượt qua khó khăn.