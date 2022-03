"Cô Dâu 8 Tuổi" sẵn sàng lên sóng mùa 2, hé lộ tạo hình của "cô dâu nhí" trong phim

HHT - Bộ phim "Twenty Five, Twenty One" (Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt) đang dần bước đến hồi kết với nhiều những dự đoán khác nhau về kết phim. Mới đây, một cư dân mạng tự xưng là nhân viên của đài truyền hình tiết lộ qua về cái kết của "Twenty Five, Twenty One" trên một diễn đàn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.