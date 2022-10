Cô dâu giản dị mà xinh đẹp nhất gọi tên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Trang phục không cầu kỳ vẫn tỏa sáng

HHT - Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 18 - 20 độ C về đêm nhưng ban ngày có thể chạm ngưỡng 30 độ C. Tại vùng núi Bắc Bộ, có nơi rét đậm 14 độ C.