Cô gái bắt người yêu trải nghiệm cảm giác sinh nở giả trước khi cưới, hậu quả rất nặng nề

HHT - Một cô gái ở Trung Quốc đã buộc người yêu phải trải nghiệm sinh nở giả (mô phỏng quá trình sinh nở thật của phụ nữ) để sau khi cưới thì anh sẽ biết thông cảm và yêu thương vợ hơn. Nhưng không ngờ, sau 3 tiếng trải nghiệm sinh nở, anh người yêu phải chịu hậu quả thật và cô gái cũng vậy.

Những người đang yêu có nhiều cách thử thách tình cảm của đối phương trước khi cưới. Còn một cô gái ở Trung Quốc quyết định thử lòng người yêu bằng cách bắt anh ấy phải trải nghiệm quá trình sinh nở giả.

Theo trang CTWANT, cô gái này được mẹ và chị ruột khuyên rằng nên để anh người yêu chịu những cơn đau trong trải nghiệm sinh nở giả, vì theo họ thì đàn ông phải biết cơn đau đẻ thì sau khi cưới mới thương vợ, đối tốt với vợ.

Khi cô gái đề cập chuyện này với anh người yêu, anh này cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng, vì quan điểm của nhà gái vẫn không lung lay nên anh chấp thuận.

Vậy là vào cuối tháng 1, anh được cho dùng máy tạo trải nghiệm sinh nở giả ở một trung tâm do chính chị của người yêu mình điều hành.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, cơn đau tăng dần trong 90 phút đầu rồi sau đó cứ duy trì ở mức 12. Mà thực tế, khi cường độ cơn đau ở mức 8 thì anh bạn trai khốn khổ này đã bắt đầu la hét rồi. Đến mức 10, anh ấy văng tục, ngay sau đó bắt đầu khóc. Vậy mà bạn gái vẫn không tha.

Khi máy tạo cơn đau ở mức 12, “nạn nhân” (thực sự ở đây có thể gọi là nạn nhân được rồi!) thở rất nặng nề. Khi sắp hết 3 tiếng, anh đầm đìa mồ hôi, hoàn toàn kiệt sức, bụng bị cứng lại.

Tối hôm ấy, anh bị nôn không ngừng và gần 2 ngày sau mới đỡ, tuy nhiên vẫn bị đau bụng nên phải nhập viện. Anh nằm viện suốt một tuần do bị hoại tử ruột (một phần ruột bị hỏng do không có máu lưu thông đến đó) và vừa rồi đã phải cắt một phần ruột non.

Sau khi biết được những gì con trai mình phải chịu, mẹ của anh rất tức giận, lập tức hủy hôn. Nhà trai còn cấm cô gái kia đến thăm anh trong bệnh viện. Ngoài ra, người mẹ còn cảnh báo cô ấy là hãy chuẩn bị tinh thần vì bà sẽ kiện cả cô lẫn gia đình cô.

Sự việc này đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cũng giận dữ chẳng kém gì mẹ của anh người yêu và phê phán cô gái kịch liệt, nên hiện tại cô đã phải tạm khóa tài khoản mạng xã hội của mình.