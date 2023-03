Cơ hội học bổng và tư vấn 1-1 với gần 40 đơn vị giáo dục New Zealand tại triển lãm giáo dục

Ngày 22/3, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Công ty TNHH Eduvina phối hợp tổ chức Triển lãm Giáo dục New Zealand tháng 4/2023, với sự tham gia của gần 40 đơn vị giáo dục từ New Zealand. Tham gia sự kiện, phụ huynh, học sinh, sinh viên (PH-HSSV) sẽ có cơ hội tiếp cận với các thông tin cập nhật về chương trình học, chính sách thị thực và học bổng tại New Zealand. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 1/4/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 2/4/2023 tại Hà Nội.

Triển lãm Giáo dục New Zealand tháng 4/2023 quy tụ đa dạng các cơ sở giáo dục New Zealand ở nhiều bậc học khác nhau từ trung học, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, tại triển lãm, người tham dự sẽ được tư vấn 1-1 với Đại diện vùng, Giám đốc phụ trách học sinh/sinh viên quốc tế của các trường Trung học (cấp 2-3), Đại học (tất cả các trường đại học New Zealand đều nằm trong top 2% các trường Đại học tốt nhất thế giới), Học viện Quốc gia New Zealand về Kỹ năng và Công nghệ (đào tạo theo hướng ứng dụng), và cả một số trường đào tạo chuyên về Hàng Không, và Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn. Hoạt động tư vấn được kỳ vọng sẽ mang đến những thông tin tổng quan và cập nhật về ngành học, học bổng và các lựa chọn học tập; từ đó giúp PH-HSSV chọn ra lộ trình và môi trường học tập phù hợp nhất cho mình.

Song song với hoạt động tư vấn là chuỗi hội thảo cung cấp các thông tin mới nhất về chính sách thị thực (visa); những bước cần chuẩn bị cho hành trình du học New Zealand trong tương lai; bí kíp học và luyện thi IELTS đến từ diễn giả Đặng Trần Tùng - thầy giáo từng 5 lần đạt điểm IELTS 9.0 của Việt Nam; chia sẻ về bài thi PTE (Pearson Test of English - hiện đang được các đại học New Zealand chấp nhận khi xét năng lực tiếng Anh đầu vào) từ đại diện PTE Academic - Pearson Vietnam; và hỏi đáp cụ thể về cuộc sống du học New Zealand từ đại diện Eduvina. Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện vùng Palmerston North ở New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán New Zealand và Cục Di trú New Zealand (Immigration New Zealand).

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) chia sẻ thêm: "Từ khi New Zealand mở cửa biên giới, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm rất lớn từ PH- HSSV Việt Nam cho du học New Zealand. Điều đó khẳng định giáo dục New Zealand vẫn là một trong những lựa chọn ưu tiên của PH-HSSV Việt Nam. Điểm nổi trội của giáo dục New Zealand là việc chú trọng trang bị cho người học khả năng về tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng hợp tác. Chúng tôi tập trung vào việc giúp HS-SV áp dụng được những kiến thức được học trên giảng đường vào thực tiễn, và chuẩn bị cho các em sẵn sàng để thích ứng với môi trường làm việc, nơi mà khả năng làm việc linh động trong các nhóm sẽ giúp phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.

New Zealand cũng là một trong những nước đi đầu về phúc lợi và an toàn cho HSSV quốc tế. Tất cả những trường học ở New Zealand cần đảm bảo rằng du học sinh sẽ được nhận thông tin đầy đủ, cung cấp chỗ ở an toàn và được quan tâm một cách chu đáo. Tại New Zealand, các cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ chặt chẽ Bộ Quy chế Bảo trợ và Chăm sóc HS-SV Quốc tế.

Chúng tôi hy vọng PH-HSSV đang quan tâm đến việc học tập tại New Zealand có thể tham gia Triển lãm Giáo dục New Zealand diễn ra vào tháng 4 tới đây, để được tiếp cận những thông tin cần thiết hỗ trợ cho kế hoạch học tập trong tương lai.”

Bên cạnh các triển lãm giáo dục, New Zealand cũng dành nhiều cơ hội học tập hấp dẫn cho HSSV Việt Nam, nổi bật là việc tái khởi động hai chương trình học bổng chính phủ: Học bổng Chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarships) dành cho bậc sau đại học và Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand Schools Scholarships - NZSS).

Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam đứng thứ 4 về số lượng HS-SV theo học tại các cơ sở đào tạo của New Zealand, và gần một nửa trong số đó là theo học tại các trường đại học New Zealand.

Thông tin về Triển lãm Giáo dục New Zealand tháng 4/2023: Thành phố Hồ Chí Minh Thứ Bảy, ngày 1/4/2023 Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM Thành phố Hà Nội Chủ Nhật, ngày 2/4/2023 Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/NZFairs042023 Đến với Triển lãm, người tham dự còn có cơ hội: Trúng thưởng 5 mã dự thi chứng chỉ PTE Academic của Pearson, mỗi mã trị giá USD$180.

Trúng thưởng 3 suất học bổng từ Trung tâm luyện thi PTE Helper, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Áp dụng cho các khóa học PTE cấp tốc 3 tháng (học phí 9.000.000 VND) và PTE du học - đi làm định cư 12 tháng (học phí 12.900.000 VND). Hạn sử dụng: 31/12/2023 (Học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt).Sở hữu 02 tấm vé máy bay một chiều từ HN hoặc TP. HCM đến New Zealand của hãng hàng không Cathay Pacific (dành cho học sinh/ sinh viên tham gia Triển lãm, đủ điều kiện đi du học và đăng ký hồ sơ với công ty Eduvina tại hoặc ngay sau Triển lãm.)