Cớ sao Bình An bùng kèo để Phương Nga lẻ bóng đi xem concert BLACKPINK tại Hà Nội?

HHT - Bình An đã từng hộ tống Phương Nga đi đu BLACKPINK ở tận Bangkok nhưng cớ sao cả hai đêm Born Pink tại Hà Nội, nàng Á hậu lại đi xem cùng người khác chứ không phải chồng?

Showbiz Việt có nhiều người đẹp là Blink chính hiệu và Phương Nga cũng không ngoại lệ. Nàng Á hậu hâm mộ BLACKPINK tới nỗi đã đi xem concert Born Pink ở Thái Lan và khi nghe tin BLACKPINK tới Hà Nội, cô quyết tâm đu trọn cả hai đêm. Còn Bình An cũng không còn cách nào khác là hộ tống “nóc nhà” tới xem concert, mà nam diễn viên gọi vui là “kiếp nạn thứ 82”.

Bởi trong concert ở Bangkok, Bình An đã nếm trải cảnh đứng nhiều tiếng đồng hồ khiến lưng nhức mỏi, phải ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Cũng chỉ vì Phương Nga giữ được vị trí đẹp ngay sát sân khấu, nhìn thấy BLACKPINK ở cự ly siêu gần nên Bình An đã ở yên tại chỗ suốt 7 tiếng, hết đứng lại ngồi để giữ chỗ cho vợ.

Trước ngày Born Pink mở màn ở Hà Nội, Bình An cũng hài hước đăng bức ảnh ghi lại vẻ mặt đầy rầu rĩ trong khi Phương Nga hào hứng khoe hai chiếc vòng tay, cho thấy cô sẵn sàng tận hưởng hai đêm concert. Nhưng chẳng ngờ đến giờ G, Phương Nga lại đi cùng người khác chứ không phải Bình An khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Và trên trang cá nhân, Bình An chia sẻ ảnh chụp bệnh án, một túi thuốc kèm lời than thở rằng anh thoát được kiếp nạn thứ 82 là hai đêm concert nhưng lại đụng ngay kiếp nạn thứ 83. Dù nam diễn viên không nói mình bị làm sao nhưng netizen nhanh chóng nhìn tên thuốc mà biết ngay Bình An đau dạ dày.

Căn bệnh này thường xuất hiện khi người bệnh ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, lo lắng căng thẳng nhiều ngày. Hiện giờ, Bình An đang khởi quay phim truyền hình mới cũng như mới đầu tư cho một quán cà phê hoành tráng ở Hà Nội, có lẽ công việc bận rộn đã khiến nam diễn viên bị đau dạ dày. Dưới bài đăng này, nhiều người đã nhắn nhủ Bình An dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, duy trì lịch ăn uống điều độ để tránh tái phát.