Cơn bão số 5 (bão Sanba) đang mạnh lên khi vào Vịnh Bắc Bộ, dự báo hôm nào đổ bộ?

HHT - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 5 sớm hơn dự báo. Cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Sanba) được cho là sẽ còn tiếp tục mạnh lên ở Vịnh Bắc Bộ. Vậy khi nào thì cơn bão này sẽ đạt đến sức mạnh cực đại?

Trong khi các trung tâm dự báo đều cho rằng phải đến ngày mai, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới trở thành bão thì ngay chiều nay, 18/10, cơn bão số 5 đã hình thành, tên quốc tế là bão Sanba, Nhật Bản gọi là cơn bão số 16.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cũng đã đăng tin bão khẩn cấp, xác nhận bão số 5 đang ở vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào lúc 16h hôm nay. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/h), gió giật cấp 10 (89 - 102 km/h).

Ngoài những vùng biển quanh đường đi của bão thì trên đất liền, từ chiều tối nay đến sáng mai (19/10), từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to và rất to. Từ đêm 19/10 đến đêm 21/10, nhiều khu vực khác như Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng có thể có mưa vừa đến mưa to và rất to.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thì dự báo, trong 2 ngày tới, cơn bão số 5 sẽ tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc, vào Vịnh Bắc Bộ, khiến biển động mạnh, sóng có thể cao đến 4 mét. Sau 36 giờ tính từ chiều nay, 18/10, bão số 5 có thể quay đầu, đi về phía Nam. Dự báo hiện tại là cơn bão số 5 sẽ ở gần thủ đô Hà Nội nhất vào ngày 20/10, theo JTWC.

Với điều kiện môi trường hiện tại, bão số 5 sẽ còn mạnh lên, ở thời điểm mạnh nhất sẽ có sức gió khoảng 85 km/h - trong khoảng 36 đến 48 giờ tới. Sau đó, nó sẽ dần suy yếu trong lúc đổi hướng xuống phía Nam, dự báo tàn dư của bão sẽ đổ bộ miền Trung Việt Nam vào ngày 22/10.