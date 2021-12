Con đường diễn xuất lận đận của Jaehyun (NCT): Mới xác nhận đóng chính, phim đã bị hủy bỏ

HHT - Kakao TV đã chính thức đưa ra thông báo hủy bỏ dự án phim “Bungee Jumping” do Jaehyun (NCT) và Lee Hyun Wook đóng chính. Đây là dự án thứ hai Jaehyun tham gia sau bộ phim đầu tay “Dear.M” - hiện đang bị hoãn ra mắt vô thời hạn.

Đại diện phía Kakao TV chia sẻ lý do hủy dự án phim này là vì trong quá trình chuẩn bị cho Bungee Jumping, đoàn làm phim đã nhận được ý kiến đóng góp của tác giả gốc, nên họ phải ngưng việc sản xuất để tôn trọng ý kiến cá nhân của tác giả về tác phẩm của chính mình. Bên cạnh đó, Kakao TV cũng gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến dàn diễn viên tham gia bộ phim:

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi nhận được sự góp ý từ tác giả gốc của bộ phim. Dù rằng không có bất cứ vấn đề gì với việc tiến hành quay vì công ty sản xuất phim đã có đầy đủ giấy phép, nhưng sau khi trò chuyện cùng tác giả gốc, chúng tôi quyết định ngưng việc sản xuất phim để tôn trọng những ý kiến cá nhân của tác giả về tác phẩm của mình”.

Bungee Jumping (2021) là phiên bản làm lại từ bộ phim Bungee Jumping Of Their Own (2001) của Hàn Quốc. Kịch bản phim từng gây sốt xứ Kim chi bởi sự táo bạo cùng mạch truyện lôi cuốn, “hớp hồn” khán giả.

Sau khi toàn văn thông báo được đưa ra, không ít các fan của Jaehyun đã bày tỏ sự nuối tiếc cũng như chê trách cách làm việc của đoàn làm phim, vì đã không bàn bạc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra thông báo về bộ phim, dẫn đến việc bộ phim bị hủy bỏ.

Có thể nói con đường diễn xuất của Jaehyun khá trắc trở khi liên tiếp hai bộ phim là bước khởi đầu cho con đường diễn xuất của nam idol đều "gặp hạn".

Trước đó, bộ phim Jaehyun sở hữu vai chính đầu tay là Dear.M đã bị hoãn chiếu vô thời hạn do bê bối bạo lực học đường của nữ chính Park Hye Soo. Sau khi scandal của nữ chính nổ ra, đài KBS đã xóa bỏ lịch phát sóng của bộ phim và đưa ra thông báo hoãn chiếu vô thời hạn.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hy vọng rằng trong tương lai, sự nghiệp diễn xuất của Jaehyun sẽ suôn sẻ hơn với nhiều cơ hội mới đang chờ đón trước mắt.