Concert ATSH D-5: Công Dương xác nhận vắng mặt, nhiều cái tên khác gây lo lắng

HHT - Công Dương vừa lên tiếng xác nhận sẽ vắng mặt trong concert Anh Trai "Say Hi" D-5 ngày 21/3 tới đây tại Vạn Phúc City (TP.HCM) khiến fan tiếc nuối khi lần thứ hai tổ chức tại địa điểm này, đội hình 30 anh trai lại một lần nữa không trọn vẹn.

Ngay từ khi công bố, concert D-5 Anh Trai "Say Hi" đã tạo nên một cơn sốt khi nhanh chóng sold out trên các nền tảng. Khán giả háo hức chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ nhưng đi kèm với sự phấn khích ấy, fan cũng không giấu được sự lo lắng trước những tin đồn về việc một số thành viên sẽ không thể tham gia do vướng lịch trình cá nhân.

Trước đây, mỗi đêm concert đều xuất hiện lời đồn đoán về sự thiếu vắng của một vài gương mặt trong đội hình nhưng ban tổ chức luôn cố gắng đảm bảo 30 mỹ nam xuất hiện trên sân khấu, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Thế nhưng với concert D-5 lần này, nỗi lo đã trở thành sự thật khi một thành viên chính thức xác nhận vắng mặt.

Chiều 14/2, Công Dương chính thức lên tiếng về những tin đồn râm ran trên mạng xã hội rằng anh sẽ không xuất hiện tại concert D-5. Trái với kỳ vọng của fan rằng đây chỉ là một tin đồn thất thiệt, nam diễn viên đã xác nhận sự vắng mặt của mình khiến người hâm mộ hụt hẫng. Anh chia sẻ: "Dương vướng lịch làm việc nước ngoài. Dương cố sắp xếp rồi nhưng không thay đổi được".

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng khán giả đã mua vé, bởi họ mong muốn được chứng kiến đầy đủ đội hình trên sân khấu. Đặc biệt, Công Dương không phải là cái tên duy nhất bị nghi ngờ sẽ vắng mặt.

Nhiều fan tinh ý đã phát hiện một số thành viên khác cũng có lịch trình cá nhân trùng/ gần sát ngày diễn ra concert. Một trong những cái tên gây lo lắng nhất chính là Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Gin Tuấn Kiệt khi xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy họ có dự án riêng trong khoảng thời gian này.