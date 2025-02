Concert Chị Đẹp "chốt đơn" dàn nghệ sĩ, nhiều "chị đẹp" mùa 1 vắng mặt

HHT - Tại buổi công chiếu phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng, các "anh trai" HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER cùng có những chia sẻ xúc động sau khi nhìn lại hành trình "Say Hi".