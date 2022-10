Concert của BTS ở Busan: Fan Việt xếp hàng dài để check-in tại quán cà phê nhà Jimin trước "giờ G"

HHT - Để chuẩn bị tham dự concert miễn phí của BTS ở Busan (Hàn Quốc) vào ngày 15/10 tới đây, nhiều fan Việt đã đến từ sớm để tranh thủ nghỉ ngơi, tham quan và tranh thủ ghé qua quán cà phê của bố Jimin và được ông mua sữa cho trong lúc xếp hàng chờ.

Concert miễn phí của BTS - World Expo 2030 Busan Korea Concert BTS - Yet To Come thu hút hơn 115K người đổ về Busan. Những fan Việt may mắn trúng vé concert đã lập hội, "lên kèo" cùng đến thành phố cảng.

Đến trước concert vài ngày, các V-ARMY đã tranh thủ ghé qua quán cà phê của gia đình thành viên Jimin (BTS) - MAGNATE để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nam idol. Không riêng fan Việt mà người hâm mộ từ khắp nơi cũng có chung kế hoạch này.

Fan đã có mặt từ trước buổi concert khoảng 1 tuần, nên lượng khách đổ tới quán cà phê cũng cao, đặc biệt là thời điểm sát ngày concert.

Vì lượng khách đông nên quán chỉ tiếp 15 người trong một lượt. Những fan xếp hàng chờ còn có cơ hội gặp bố của Jimin. Bố của nam idol đã đón tiếp fan nhiệt tình và tặng sữa cho các fan đang xếp hàng bên ngoài.

Đặc biệt, đây còn là tuần lễ chúc mừng sinh nhật Jimin (13/10). Không gian quán được trang trí tràn ngập sắc hoa nhân dịp main dancer nhà BTS đón tuổi mới. Các banner, biển quảng cáo chúc mừng Jimin cũng được treo khắp nẻo đường tại Busan.

BTS - Yet To Come in Busan là buổi hòa nhạc được tổ chức với mục đích góp phần giúp thành phố Busan (Hàn Quốc) giành suất đăng cai Hội chợ Triển lãm World Expo 2030. Concert sẽ được phát sóng vào ngày 15/10 trên đài JTBC (Hàn Quốc) và TBS (Nhật Bản) và phát trực tuyến trên các nền tảng Weverse, Zepeto và Naver Now.