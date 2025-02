Concert của "Hoàng tử Lofi" keshi tại TP.HCM: Fan than trời vì giá vé quá cao

HHT - Cộng đồng người hâm mộ keshi tại Việt Nam đang có nhiều phản ứng trái chiều trước thông tin giá vé và nơi tổ chức đêm diễn của anh tại TP.HCM.

keshi, nghệ sĩ gốc Việt được mệnh danh là "hoàng tử lofi" sẽ mang chuyến lưu diễn Requiem World Tour đến TP.HCM vào ngày 7/3 với đêm diễn tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Đây cũng là lần đầu tiên anh biểu diễn tại quê hương Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về giá vé và quyền lợi được công bố, cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam đã có những phản ứng trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng mức giá vé dao động từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng là quá cao so với những quyền lợi đi kèm. Ngoài ra, một số khán giả cũng chia sẻ các đêm nhạc được tổ chức tại địa điểm nhà thi đấu Nguyễn Du thường có âm thanh rất vang, phù hợp với thể loại sôi động hơn là chất nhạc đầy tự sự của keshi.

Việc mở bán vé chỉ diễn ra trước sự kiện chưa đầy một tháng cũng làm dấy lên nghi vấn về khả năng tiêu thụ vé. Dù sở hữu lượng người nghe đáng kể, keshi vẫn chưa đủ sức ảnh hưởng để xây dựng một cộng đồng người hâm mộ vững chắc tại Việt Nam.

Trước đó, đơn vị tổ chức đêm diễn từng bị chỉ trích khi hủy bỏ âm thầm buổi diễn của ban nhạc The Script và OneRepublic tại TP.HCM với lý do được đưa ra là gặp khó khăn về mặt hậu cần. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nguyên nhân thực sự là do doanh số bán vé không đạt kỳ vọng.