Công an TP Hà Nội hướng dẫn chi tiết với người chưa nhận được Căn cước công dân gắn chip

HHT - Vừa qua, Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo về việc trả Căn cước công dân gắn chip, trong đó hướng dẫn cụ thể đối với những người làm Căn cước công dân trước tháng 12/2021 mà đến nay vẫn chưa nhận được thẻ.

Trường hợp 1: Người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác nhưng làm Căn cước công dân tại Hà Nội

Cách 1: Liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu theo số điện thoại: 069.219.1556.

Cách 2: Liên hệ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các quận, huyện, thị xã, nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu để nhận kết quả.

Xem chi tiết Danh bạ số điện thoại của các cơ quan này TẠI ĐÂY.

Trường hợp 2: Người có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội

Người những dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, làm Căn cước tại đây thì cần liên hệ Công an cấp xã hội nơi đăng ký thường trú để nhận kết quả cấp Căn cước công dân.

Xem chi tiết Danh bạ số điện thoại của các cơ quan Công an cấp xã TẠI ĐÂY.

Trường hợp 3: Người dân đã liên hệ tới các cơ quan trên nhưng vẫn chưa nhận được thẻ Căn cước

Cách 1: Người dân gửi email đến địa chỉ: giaidapcccd.cahn@gmail.com

Nội dung cần cung cấp bao gồm:

- Họ và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Hộ khẩu thường trú;

- Số điện thoại;

- Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân;

- Thời gian làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

Cách 2: Gọi điện thoại đến số 096.219.1556

Khi liên hệ, cũng cần để lại các thông tin sau:

- Họ và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Hộ khẩu thường trú

- Số điện thoại

- Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân

- Thời gian làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

Được biết, tính đến nay, Công an TP Hà Nội đã trả hơn 5 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip cho người dân. Thế nhưng, vẫn còn một lượng lớn người dân chưa nhận được thẻ, do: Không sinh sống tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Không cung cấp số điện thoại cho cơ quan công an để liên hệ hoặc cung cấp thông tin không chính xác. Do đó, những người đã làm Căn cước công dân gắn chip trước tháng 12/2021 mà đến nay chưa nhận được thẻ cần làm theo hướng dẫn của Bộ Công an nêu trên.

Linh Lê