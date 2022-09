Công chúa Rhaenyra trong "House of the Dragon" có sánh bằng "Mẹ Rồng" Daenerys?

HHT - Từ những tập đầu tiên của loạt phim huyền thoại "Game of Thrones", nhiều khán giả đã bị "hút hồn" bởi nàng Daenerys xinh đẹp. Đến với tiền truyện "House of the Dragon", công chúa Rhaenyra cũng trở thành "nàng thơ" nhận được nhiều sự chú ý. Hãy cùng tìm hiểu những nét tương đồng cũng như khác biệt giữa hai mỹ nhân Targaryen này nào!

Lấy bối cảnh 172 năm trước khi "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen ra đời, House of the Dragon xoay quanh thời kỳ hoàng kim của gia tộc Targaryen với những con rồng mạnh mẽ thống trị Bảy Vương Quốc. Sau khi Vua Viserys Targaryen I chọn con gái mình là công chúa Rhaenyra làm người thừa kế ngai vàng, ông nhận phải nhiều sự phản đối châm ngòi cho cuộc nội chiến đẫm máu.

Xuất thân cao quý

Rhaenyra và Daenerys đều có xuất thân từ gia tộc Targaryen danh giá. Người nhà Targaryen dễ nhận biết với mái tóc trắng và mang trong mình dòng máu có thể điều khiển được loài rồng từ khi sinh ra.

Tuy mang trong mình cùng dòng máu, nhưng điểm xuất phát của hai nàng công chúa lại tồn tại nhiều điểm khác biệt. Rhaenyra vốn là ái nữ được "ngậm thìa vàng" từ khi mới sinh ra: Được cha hết mực nuông chiều, sống trong tòa lâu đài tráng lệ và có những người bảo vệ trung thành. Đặc biệt, cô được đặc cách trở thành ngoại lệ khi là người phụ nữ đầu tiên được chọn trở thành người thừa kế Ngai Sắt.

Trái ngược với tổ tiên, Daenerys là người được sinh ra sau khi cha cô - vua Aerys II bị lật đổ. Cô phải tha phương cầu thực, có một cuộc sống khắc nghiệt và bị buộc phải kết hôn vì ham muốn quyền lực của anh trai mình. Trên thực tế, Daenerys chưa bao giờ được trải qua tuổi thơ đúng nghĩa.

Những người phụ nữ của tro tàn

Trong thế giới giả tưởng của A Song of Ice and Fire (nguyên tác của Game of Thrones và House of the Dragon), rồng là loài vật cổ xưa, to lớn và có khả năng phun ra ngọn lửa mạnh mẽ. Người nhà Targaryen được mệnh danh là "Gia Tộc Rồng" vì sự nghiệp chinh phục của họ gắn liền trên lưng những con rồng khổng lồ. Nên cho dù trận chiến thắng hay thua, thì những nơi các “kỵ sĩ rồng” đi qua cũng đều để lại sự hoang tàn.

Công chúa Rhaenyra sở hữu quả trứng rồng từ khi còn nhỏ, và quả trứng nở ra con rồng cái Syrax có vảy màu vàng tươi được cô vô cùng yêu thích. Tuy nhiên trong nguyên tác, Syrax không có quá nhiều sức chiến đấu mà chủ yếu đóng vai trò là thú cưỡi trung thành.

Daenerys Targaryen có được những con rồng muộn hơn một chút. Cô "ấp" nở ba quả trứng trong dàn hỏa thiêu chồng mình - Khal Drogo. Ba con rồng lần lượt là Drogon, Rhaegal, Viserion theo "mẹ" của mình chinh chiến khắp nơi trên con đường giành lại ngai vàng.

Số phận bất hạnh và cuộc nổi dậy huy hoàng

Điểm chung của hai cô công chúa là đều không thoát khỏi số phận trớ trêu và âm mưu chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, diễn viên Milly Alcock (đảm nhận vai Rhaenyra lúc nhỏ) cũng thừa nhận rằng nhân vật của cô thay đổi theo năm tháng: “Rhaenyra có một tính cách hồn nhiên nhất định. Nhưng khi lớn hơn, cô ấy hiểu điều gì đang bị đe dọa, và cô ấy phải cư xử khác đi.”

Cả Rhaenyra lẫn Daenerys trưởng thành qua từng ngày và thể hiện rõ mình là những người phụ nữ khôn ngoan, quyền lực sau những ngày tháng bị những người thân tín nhất phản bội, bị áp bức trong những khuôn khổ truyền thống. Sự quyết đoán của những nàng công chúa/nữ hoàng nhà Targaryen với những con rồng trong tay đã làm nên những trận thắng lớn.

Khi vừa công bố dàn diễn viên cho House of the Dragon, nhiều người đã phản đối vì ngoại hình của diễn viên không được “mặn mà” như miêu tả trong nguyên tác. Nhan sắc của Rhaenyra Targaryen nhiều lần bị đem lên bàn cân với “Mẹ Rồng” Daenerys. Tuy nhiên, cũng có nhiều đánh giá cho rằng, mỗi vai diễn đều có nét đẹp riêng, không nên lấy ra so sánh.

Không giống vai diễn Daenerys trong Game of Thrones được Emilia Clarke đảm nhận xuyên suốt 8 mùa, từ tập 5 của House of the Dragon trở đi, công chúa Rhaenyra lúc trưởng thành do nữ diễn viên Emma D'Arcy thủ vai.